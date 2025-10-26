Escaldes
En marxa la segona fase per completar la casa de colònies a Engolasters
L'actuació té un pressupost estimat d’uns 70.000 euros
El projecte de la casa de colònies a Engolasters es troba actualment en la segona fase d’execució, que contempla la reforma integral de la segona caseta per fer-hi habitacions. L’objectiu és completar la zona d’allotjament i ampliar la capacitat del conjunt per acollir les colònies d’estiu i altres activitats educatives i de lleure que s’hi duen a terme al llarg de l’any. El comú d’Escaldes-Engordany ja ha convocat el concurs per fer aquesta reforma.
La primera fase, finalitzada el juny del 2025, va consistir en la rehabilitació de la primera caseta, que ja va permetre acollir els infants durant les colònies d’aquest estiu. La fase 2 impulsa la reforma de la segona, i es preveu l’adequació dels espais interiors per destinar-los a dormitoris.
El pressupost estimat d’aquesta actuació és d’uns 70.000 euros, i el concurs públic per a la seva execució ja està publicat. Les ofertes es poden presentar fins al 26 de novembre, i la corporació comunal calcula que el termini d’execució de les obres serà de 60 dies naturals a comptar des de la seva adjudicació.
Els treballs preveuen aprofitar l’estructura metàl·lica existent per aconseguir el màxim nombre de llits possible en una distribució funcional i còmoda, amb una superfície útil total de 81,20 m² (56,90 m² de planta baixa i 24,30 m² d’entresolat). L’espai s’organitzarà amb una desena de llits a la planta inferior i una disposició equivalent a la part superior, a més d’un espai específic per al monitor i escales fixes per accedir als llits alts, segons la informació facilitada pel comú.
La fase 3 consistirà en la licitació dels honoraris tècnics d’un arquitecte per a la redacció del projecte complementari, que inclourà les actuacions necessàries per completar l’equipament: banys, dipòsit d’aigua potable i fossa sèptica.