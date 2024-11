FEDA cedeix al comú d’Escaldes uns espais per fer una casa de colònies

FEDA i el comú d’Escaldes-Engordany han arribat a un acord per a la cessió d’unes instal·lacions que formen part del Camí hidroelèctric d’Engolasters i que s’empraran per ubicar-hi una casa de colònies adreçada a infants i joves. Les dues administracions, encapçalades pel cap de Govern i president de FEDA, Xavier Espot, i la cònsol major escaldenca, Rosa Gili, van signar ahir el conveni de cessió, que s’allarga per un període inicial de 15 anys. El comú serà l’encarregat d’adequar els espais i els entorns i la previsió és disposar del nou equipament amb vista a l’estiu vinent.

Tal com va explicar Espot, un dels principals objectius del projecte és “recuperar uns espais que simbolitzen un moment econòmic i social determinant per a la història d’Andorra”. Així doncs, el conveni permet al comú escaldenc fer ús d’aquests béns patrimonials de FEDA per tal de destinar-los a campaments de colònies d’infants i joves de tot el país. A la vegada, va assenyalar que “no seran unes cases de colònies qualsevol”, sinó que “tindran un sentit històric, social i patrimonial que reforçarà encara més la finalitat a la qual es volen destinar els béns per part del comú d’Escaldes-Engordany”.

Així mateix, Espot va voler destacar la importància de la col·laboració entre administracions. “Junts sempre anem més lluny i aconseguim fites rellevants, i avui és un dia de celebració i de posar de manifest la capacitat del Govern i de les entitats parapúbliques d’estendre la mà als comuns per intentar millorar el dia a dia dels ciutadans i de les ciutadanes del país”, va asseverar.

Per la seva banda, Gili també va voler destacar que els edificis i el terreny cedit estan “plens d’història” i seran una alternativa més per als infants i joves que actualment no troben aquesta oferta al país.