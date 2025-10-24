Cultura
Caldea inaugura l’exposició “No Judgement Here” de Philippe Shangti
La mostra es podrà veure fins el 6 d'abril del 2026
Caldea va acollir ahir al vespre la inauguració de l’exposició No Judgement Here de l’artista francès Philippe Shangti, en un acte amb uns 120 convidats. La mostra, que es pot veure a la planta +1 del centre termal fins al 6 d’abril del 2026, presenta una col·lecció d’imatges que conviden a reflexionar sobre els prejudicis i la llibertat individual.
L’obra de Shangti, coneguda per la seva estètica provocadora i elegant, posa en qüestió les normes socials que limiten l’expressió personal i reivindica el dret a ser un mateix sense por al judici aliè.
El director general de Caldea, Miguel Pedregal, va destacar que la proposta “connecta l’art amb les emocions i convida a la reflexió des de la bellesa”. L’artista, resident a Andorra des del 2016, és una figura destacada de la fotografia contemporània internacional i el 2019 va representar el Principat a la Biennal de Venècia.
Des de juny del 2024, Shangti s’ha convertit en el fotògraf contemporani francès més cotitzat en subhastes, consolidant la seva projecció internacional.