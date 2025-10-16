CULTURA
Shangti presenta una exposició que desafia els prejudicis socials
La mostra ‘No Judgement Here’, de l’artista francès, s’inaugurarà dijous 23 a Caldea
L’artista francès Philippe Shangti torna a exposar obra a Andorra amb la mostra No Judgement Here, que s’inaugurarà dijous 23 d’octubre vinent a Caldea. L’acte d’obertura, previst a les 19.30 hores, comptarà amb la presència del director general de Caldea, Miguel Pedregal, i del mateix artista. La col·lecció es podrà visitar a la planta +1 del centre termolúdic fins al 6 d’abril del 2026.
La proposta artística planteja una reflexió crítica sobre els estigmes i les normes socials que condicionen la llibertat individual. A través d’un conjunt de fotografies d’estètica impactant, No Judgement Here convida l’espectador a qüestionar els mecanismes de judici social i a adoptar una mirada més tolerant i oberta envers la diversitat. Segons la descripció de la mostra, la intenció és “desconstruir els prejudicis i celebrar l’acceptació d’un mateix en totes les seves formes”.
La mostra planteja una reflexió crítica sobre els estigmes i les normes socials
L’obra de Philippe Shangti es caracteritza per una fusió entre provocació i elegància visual. Amb una trajectòria consolidada en l’escena internacional de la fotografia contemporània, l’artista francès viu a Andorra des del 2016 i manté una forta vinculació amb el país.
L’exposició es podrà visitar al termolúdic fins al 6 d’abril del 2026
L’artista va assolir notorietat a Saint-Tropez amb la sèrie Art vs. Drugs, en què ja denunciava l’impacte dels vicis socials a través d’imatges escenificades i altament simbòliques.
El 2019, Shangti va representar el Principat a la Biennal de Venècia, un fet que va suposar un punt d’inflexió en la seva carrera i li va obrir les portes del circuit museístic internacional. Des de llavors, ha exposat en espais com el Museu de Belles Arts de Carcassona o el Museu d’Art Contemporani Erarta de Sant Petersburg.
La seva obra ha captat l’atenció de col·leccionistes i institucions de tot el món, amb presència destacada a ciutats com Los Angeles, Londres, Miami o Venècia. També ha col·laborat amb marques i personalitats com Aston Martin, David Guetta o els Studios Harcourt. L’any 2025, va protagonitzar una campanya amb aquesta darrera firma de fotografia parisenca.
ARTISTA MÉS COTITZAT
Des del juny del 2024, Philippe Shangti és considerat l’artista fotògraf contemporani francès més cotitzat en el mercat de subhastes, fet que consolida la seva projecció internacional des del seu taller a Andorra.