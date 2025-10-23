PS
Avancem vol que el comú d'Encamp compri Saetde
El grup comunal ho demanarà a la majoria en cas que la família Viladomat vengués les accions
Avancem creu que, en cas d'una eventual transacció d'accions, el comú d'Encamp "hauria de considerar l'exercici del dret d'adquisició preferent". El grup diu que només donaria suport a una possible venda d’accions de Saetde si el comprador fos un soci industrial, solvent i coneixedor del territori i del sector de la muntanya i el turisme, i preferiblement andorrà. El comitè local del grup es va reunir ahir per analitzar el futur de l’empresa concessionària de l’estació del Pas de la Casa – Grau Roig, arran de les informacions sobre una hipotètica transacció de participacions, tot i el desmentiment posterior de l’accionista majoritari.
El grup comunal presentarà una pregunta al Consell de comú del 30 d'octubre perquè la majoria exposi quina seria la seva posició davant aquest escenari. Avancem defensa que, en cas de venda, el comú d’Encamp hauria de considerar el dret d’adquisició preferent o, si es descarta, aplicar la clàusula de comprovació de solvència del comprador, tal com estableix el contracte de concessió. També recorda el compromís electoral de vetllar per la bona gestió de Saetde i pel compliment dels compromisos i inversions acordats.