Encamp
Enderroquen una caseta utilitzada pels contrabandistes al Pas
L'habitacle es va incendiar a la primavera i s'utilitzava per a emmagatzemar restes del telecabina TSD6 Estany
Les màquines excavadores estan enderrocant, aquest matí, la caseta del projecte del telecabina TSD6 Estany, ubicada al sector francès del Pas de la Casa. L'habitacle era utilitzat pels contrabandistes durant l'època de fred, on feien foc i es resguardaven. La caseta es va incendiar a la primavera, i tot i que no es feia servir com a tal, s'utilitzava per a emmagatzemar restes del telecabina.
El comú d'Encamp ha explicat que no és competència seva, ja que la caseta es troba en el sector francès, i pertany a la població francesa de Porta.
