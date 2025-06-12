VÍDEOS VIRALS
Incendi en una caseta d'emmagatzematge al Pas
L'habitacle era utlitzat per contrabandistes per resguardar-se del fred
La caseta del projecte del telecabina TSD6 Estany, ubicada al sector francès del Pas de la Casa, es va incendiar i ha quedat reduïda a cendres. La caseta era un lloc de refugi pels contrabandistes durant l'època de fred, on feien foc. Tot i que no es fes servir com a tal, s'utilitzava per emmagatzemar restes del telecabina, que es van incendiar. Els bombers han confirmat que en el moment de l'incendi no hi havia ningú a la zona.