Escaldes aposta per la mirada local i pedagògica en la nova temporada cultural
El comú ha presentat la programació artística de la parròquia
El comú d’Escaldes-Engordany ha presentat una completa programació artística que combina grans noms internacionals amb creadors del país. El conseller de Cultura i Promoció Econòmica, Valentí Closa, i la responsable de Cultura, Anna Allué, han destacat que l’objectiu és mantenir una línia expositiva amb coherència pedagògica i donar suport als artistes locals.
El Centre d’Art d’Escaldes-Engordany (CAEE) encetarà la nova temporada amb 'Del néixer al renéixer. Viure a l’antic Egipte', una exposició organitzada en col·laboració amb el Museu Egipci de Barcelona. La mostra, que s’inaugurarà el 29 d’octubre i es podrà visitar fins al 21 de febrer, oferirà una visió del dia a dia dels antics egipcis, tractant temes com la maternitat, la infància, el treball o la mort, i inclourà peces com amulets, joies, ceràmiques i un sarcòfag amb una mòmia d’animal. "Hem volgut oferir una lectura de l’antic Egipte des de la continuïtat, per entendre la seva quotidianitat", ha explicat Allué.
A partir del març del 2026, el CAEE acollirà 'Celebrar Marilyn', una exposició dedicada a Marilyn Monroe coincidint amb el centenari del seu naixement. La mostra reunirà obra gràfica de grans artistes com Andy Warhol, Salvador Dalí i Cindy Sherman, oferint una mirada sobre la construcció del mite i la seva influència cultural.
Entre juny i octubre de 2026, el centre exhibirà 'La revolució de l’escultura', amb una quarantena d’obres originals de creadors com Apel·les Fenosa, Marcel Duchamp, Meret Oppenheim, Pau Gargallo, Jorge Oteiza o Antonio López, en un recorregut per l’evolució de l’escultura contemporània del segle XX.
Jornades del Vidre a l'Espai Caldes
L’Espai Caldes acollirà diverses propostes. El 17 d’octubre s’inauguraran les Jornades del Vidre, amb obres d’artistes convidats i dels alumnes del taller del comú, un total de 14 obres exposades, complementades amb conferències especialitzades de l'artista Pilar Aldana-Méndez, qui té més de 40 obres monumentals arreu del món, així com una important col·laboració amb la Sagrada Família.
Al desembre, arribarà el reconegut artista urbà C215, considerat el "Banksy francès", que pintarà in situ vuit peces per a la seva exposició. "Hem tingut Durero, tindrem Matisse, Léger o Kandinsky. Busquem un fil conductor que permeti entendre l’art modern i contemporani d’una manera més pedagògica", ha destacat Closa.
De l'abril al juny del 2026, serà el torn del dibuixant Xavi Casals, que presentarà 'Inhabilitat inevitable', una continuïtat del seu treball 'Nus als terrats', amb una mirada poètica sobre la ciutat i els seus espais quotidians. “Sempre hi ha un espai pels artistes de casa en el nostre programa expositiu”, ha subratllat Allué.
A l’estiu, l’Espai Caldes oferirà 'Dones d’aigua', un diàleg entre la poesia de Pilar Giró i la pintura de Pepa Poc, inspirat en el vincle d’Escaldes amb l’aigua.
El futur del Museu Carmen Thyssen, encara incert
Closa també s’ha referit a la situació del Museu Carmen Thyssen Andorra, que té previst tancar les seves portes els pròxims mesos. Segons el conseller, les converses entre el ministeri de Cultura i el comú d’Escaldes-Engordany són encara “molt incipients”, tot i la voluntat compartida de mantenir aquest pol artístic dins del triangle cultural del país.
"Pel que sé, el ministeri vol no perdre aquest espai artístic, però de moment només hi ha hagut converses informals", ha reconegut Closa, que també ha confirmat que s’ha parlat de la possibilitat d’una nova col·lecció privada.
Closa ha volgut transmetre un missatge d’esperança i disponibilitat. "En aquest país, coses que semblen impossibles s’aconsegueixen d’un dia per l’altre. Nosaltres estaríem encantats de sumar qualsevol projecte que doni valor a la parròquia i a la seva part més antiga."
