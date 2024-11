El Thyssen vol més espai

Publicat per Zaida Borrell Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Museu Carmen Thyssen Andorra diu adeu a l’hotel Valira d’Escaldes-Engordany per traslladar-se a mitjan 2026 al Node d’Andorra Telecom, que és quan està prevista la inauguració de l’edifici. L’objectiu d’aquest trasllat és que el Node es veu com el futur del museu per tres motius, la ubicació, les prestacions i la projecció. De fet, Andorra Telecom ja tenia una part establerta al seu projecte executiu per designar cert espai per a museus d’arts digitals com es pot veure als renders de la web. “Aquí és on vaig veure la possibilitat, perquè no estem malament on estem, però no podem créixer més i no podem evolucionar més com a museu”, assegura Guillermo Cervera, responsable del Museu Carmen Thyssen. “En veure que Andorra Telecom preveia un espai per a gestió externa vaig entrar per intentar fer nosaltres aquesta gestió”, afegeix Cervera. Aquesta proposta la presentaran el 3 de desembre a la reunió de la Fundació Museand. I a partir d’aquí també hauran de parlar amb Govern i Andorra Telecom per acabar de decidir com es fa tot i com s’han d’introduir en el projecte.

A l’edifici del Node tindran una superfície que triplica la disponible a la planta baixa del Valira. Comptant l’espai total amb els serveis adicionals i no tan sols la zona expositiva, es triplicarà el qued tenen actualment. “Per a Andorra Telecom és important l’apartat d’experiències digitals perquè com a empresa tecnològica és el que volien potenciar en aquest espai i nosaltres assumim aquest rol i responsabilitat de gestionar la part digital”, explica Guillermo Cervera.

El Museu Thyssen té molt èxit, sobretot pel que fa a l’àmbit local, i té la gran sort de ser molt sol·licitat dintre de l’estructura de museus i de poder tenir el 60% de visitants locals. A més de tenir el 75% dels alumnes escolaritzats a Andorra que passen pel museu cada any. La següent exposició al Valira serà la novena i última que es farà en aquell espai, ja que la desena s’ha previst que es faci a l’edifici Node.

Govern pensa que és un equipament important de l’oferta cultural del país que també es complementa amb l’oferta turística. “Al llarg d’aquest temps donem per suposat que obres d’envergadura internacional, pintures de rellevància mundial, es puguin trobar a Andorra durant una exposició concreta i que, per tant, ho donem ja com a adquirit i això ve d’una feina intensa i prèvia en aquell moment de la cònsol d’Escaldes-Engordany, la senyora Trini Marín”, va explicar Guillem Casal ahir a la roda de premsa del consell de ministres. Com el Govern, vol continuar mantenint aquest projecte a Andorra. La família Thyssen ha comunicat al Govern l’interès de poder disposar d’un espai diferent i més gran per poder fer créixer el seu projecte i que tingui més envergadura.