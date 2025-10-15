Medi Ambient
Encamp adjudica el disseny dels símbols dels espais naturals per més de 51.000 euros
El comú planeja fer una gran figura a la zona de Solanelles
El comú d’Encamp ha fet pública l’adjudicació del concurs d’idees per a la creació d’un símbol identificatiu dels cims, estanys, llacs i portelles o collades de la parròquia. El projecte guanyador ha estat presentat per l’empresa Naona Serveis, que s’encarregarà tant del disseny com de la producció de les figures.
L’adjudicació, tal com surt publicat en el BOPA, inclou l’execució d’una figura a gran escala que s’instal·larà a la zona de Solanelles, així com la producció de 20 símbols més petits que es distribuiran en punts estratègics del territori. El contracte té un valor total de 51.205 euros, que inclou el cost del símbol gran (32.395 euros) i els símbols petits (940,50 euros per unitat).
Una gran ossa a Solanelles
Víctor González
Aquesta iniciativa s’emmarca dins de la voluntat de la corporació de posar en valor el patrimoni natural d’Encamp i de crear una imatge distintiva per als seus espais de muntanya més emblemàtics. La proposta va néixer amb una doble finalitat. D'una banda, és una iniciativa que estava prevista pel departament de Turisme dins del full de ruta per potenciar els valors naturals de la parròquia, i de l’altra, va ser la proposta guanyadora del consell dels joves d’Encamp, que van expressar la voluntat de participar en la definició dels elements simbòlics i representatius del territori.