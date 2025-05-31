REPORTATGE
Una gran ossa a Solanelles
El comú d'Encamp convoca un concurs d’idees per crear un símbol identitari dels cims, estanys i portelles de la parròquia.
Si es compleixen els terminis, l’any vinent una escultura de grans dimensions d’una ossa dominarà el paisatge de la zona de Solanelles.
La setmana vinent el comú d’Encamp convocarà un concurs d’idees per crear un símbol identitari dels cims, estanys i portelles de la parròquia. Els artistes, segons va explicar aquesta setmana en consell de comú la consellera de Turisme i Comunicació, Verònica Solsona, hauran d’inspirar-se en la icònica ossa encampadana del Ball de l’Ossa, declarat part del patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la Unesco. Solsona va afegir que també es crearan rèpliques més petites de l’ossa mare de Solanelles, que serviran per senyalitzar altres punts que siguin emblemàtics de la muntanya encampadana.
El projecte conjuga art, identitat i participació ciutadana i neix d’un doble impuls: d’una banda, és una iniciativa prevista pel departament de Turisme del comú dins del full de ruta per potenciar els valors naturals de la parròquia i, de l’altra, per ser la proposta guanyadora del consell dels joves, que han expressat en diversos consells la voluntat de participar en la definició dels elements simbòlics i representatius del territori.
Els premis
La data límit per presentar ofertes al concurs d’idees és el 12 de setembre vinent. El primer premi tindrà una dotació de 6.000 euros, el segon, de 4.000, i el tercer, de 2.000. “Creiem que tres mesos dona prou marge de temps perquè la gent hi participi”, va afirmar la consellera. En total, la dotació pressupostària per al projecte és de 38.000 euros. Solsona també va explicar que el jurat estarà format per membres del comú, tècnics especialitzats i dos membres del consell dels joves.
El comú vol que l’ossa no tan sols sigui “un element decoratiu”, sinó “un símbol recognoscible, fotografiable i transmissor d’identitat”. En aquest sentit, Solsona va remarcar que la proposta té com a objectiu que “l’art connecti amb la natura, amb la història i amb les persones. I ho fem donant veu als joves, als artistes i als amants del territori”. Es tracta, en definitiva, “d’imaginar i construir plegats aquest símbol que marcarà el futur dels nostres camins i punts emblemàtics de la parròquia”.
L’ossa mare de Solanelles i les osses més petites que s’escamparan pel territori encampadà es connectaran amb un recorregut per fer a peu, amb què el comú vol facilitar encara més la descoberta de l’entorn natural de la parròquia.