El comú suspèn temporalment les noves llicències de terrasses a l’avinguda Meritxell
La mesura afecta el tram de vianants de l'eix comercial
El comú d’Andorra la Vella ha aprovat la suspensió temporal de la concessió de noves llicències per a terrasses a l’avinguda Meritxell, en el tram comprès entre el carrer de la Unió i la plaça de la Rotonda. La mesura entra en vigor avui amb la seva publicació al BOPA i es mantindrà vigent mentre es modifica el Reglament de terrasses del 2018, segons anuncia el comú.
La decisió afecta exclusivament la zona de vianants d’aquest eix comercial i respon a la voluntat del comú de repensar l’ús de l’espai públic i millorar la convivència entre vianants, comerços i establiments de restauració, segons detalla en un comunicat. La consellera de Tràmits, Tributs i Deutors, Susagna Mosquera, ha explicat que el comú treballa en la revisió del Pla d’Ordenació i Urbanisme (POUP), amb l’objectiu de facilitar la mobilitat a peu i que “les inspeccions han evidenciat la necessitat de reordenar els fluxos en moments de gran afluència de vianants”.
Mosquera ha recordat que l’actualització de la normativa de terrasses, aprovada el 2024, ja va introduir canvis per millorar la convivència amb el veïnat i fomentar una integració més harmoniosa de les terrasses dins l’entorn urbà. Ara, amb aquesta suspensió, el comú fa “un pas més per adaptar el reglament a la realitat actual” de l’avinguda Meritxell.
Víctor González
El comú destaca que l’objectiu de la mesura és establir un nou marc normatiu que garanteixi l’equilibri entre activitat econòmica i qualitat de vida, en un dels carrers més emblemàtics i concorreguts del país.