Les terrasses han de tancar a dos quarts d’una de la matinada

Els bars i els restaurants d’Andorra la Vella hauran de tancar la terrassa a dos quarts d’una de la matinada i podran obrir-la a les vuit del matí. Fins ara l’horari d’obertura es fixava entre les deu del matí i la una de la matinada. L’ordinació reguladora de la instal·lació de terrasses annexes als establiments d’hostaleria, publicada ahir al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA), també determina que de manera excepcional el comú podrà autoritzar l’ampliació de l’horari d’obertura.

A més, els establiments d’hostaleria que muntin una terrassa a la via pública sense permís del comú hauran de pagar una sanció de 2.000 euros. Des del 2012, quan va aprovar-se l’ordinació vigent fins ahir, la sanció màxima per a faltes molt greus prevista a l’ordinació reguladora de la instal·lació de terrasses annexes als establiments d’hostaleria era de 1.200 euros. La corporació ha actualitzat l’import de les sancions perquè després de 12 anys sense haver-les revisat “havien quedat obsoletes”, fet que n’ha debilitat “bona part” de “l’efecte dissuasiu”, segons recull el text de la modificació de l’ordinació.

La resta d’infraccions recollides a la normativa estan castigades amb sancions de 500 i 1.000 euros. Els que incompleixin les obligacions de retirar diàriament el mobiliari de la via públic hauran de pagar 500 euros al comú. El mateix import que hauran de desemborsar els que instal·lin elements no autoritzats, els que col·loquin publicitat als tendals, para-sols o altres elements, els que no mantinguin la superfície de la terrassa en perfectes condicions de neteja i els que no tinguin el mobiliari en bon estat. Hauran de pagar 1.000 euros els que incompleixin l’horari màxim establert per a l’obertura i el tancament de la terrassa, els que no disposin de l’assegurança obligatòria de responsabilitat civil i els que excedeixin la superfície autoritzada. Fins ara l’import mínim de les sancions era de 150 euros.

REUNIONS

Les infraccions prescriuen en el termini de sis mesos. El moment d’inici de la prescripció comença a córrer en el moment en què el comú té coneixement de la infracció i s’interromp quan s’inicia el procediment sancionador contra l’infractor. Si l’import de la sanció es fa efectiu en deu dies des de la notificació es podrà gaudir d’un 50% de descompte.

El comú ha organitzat reunions amb els establiments per exposar-los la legislació vigent. L’objectiu de la normativa és endreçar les terrasses, promoure una oferta més atractiva i facilitar la convivència amb els veïns. L’ordinació entra en vigor avui.

LA NORMATIVA

1 ACTUALITZACIÓ DE L’IMPORT DE LES SANCIONS

L’import màxim de les sancions s’ha incrementat de 1.200 a 2.000 euros, i el mínim, de 150 a 500. El comú els ha actualitzat després de 12 anys perquè han perdut “efecte dissuasiu”.

2 MODIFICACIÓ DELS HORARIS D’OBERTURA

Les terrasses podran obrir de vuit del matí a dos quarts d’una de la matinada. Fins ara podien fer-ho de deu del matí a una de la matinada. El comú pot autoritzar l’ampliació de l’horari.

3 REUNIÓ AMB ELS REPRESENTANTS DEL SECTOR

El comú ha organitzat reunions amb el sector de l’hostaleria per exposar-li els canvis normatius. L’ordinació vol endreçar les terrasses i facilitar la convivència amb els veïns.