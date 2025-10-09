Andorra la Vella
Nazzaro defensa que la casa pairal "no perd cap espai ni servei amb la nova concessió"
La consellera de Social ha afegit que el bar estarà obert el migdia "a preus reduïts per als usuaris de la llar de jubilats"
"Voldria deixar clar que la casa pairal no perd cap espai ni cap servei amb la nova concessió. De fet, a efectes pràctics, els nostres padrins tindran més hores d’atenció i més opcions de servei que abans. Cal recordar que fins ara la casa pairal ja tancava entre la una i les tres de la tarda". Aquesta ha estat la resposta de la consellera de Social, Joventut i Espai Ciutadà d'Andorra la Vella, Maria Nazzaro, davant les declaracions dels consellers de l'oposició que aquest dimecres van lamentar que amb la nova concessió la casa pairal estaria tancada entre la una i les quatre.
PARRÒQUIES
La casa pairal tancarà tres hores al dia
Sergi Gil
La consellera ha concretat que amb la posada en marxa de la casa del poble, prevista per a principis de novembre, el bar de la planta baixa estarà obert durant tot el migdia "a preus reduïts per als usuaris de la llar de jubilats". A la primera planta, on hi ha el restaurant, la concessionària servirà els àpats entre la una i dos quarts de quatre, i "a partir d’aquesta hora, l’espai torna a ser només pels padrins, com sempre", ha afirmat. A més, ha afegit que l’horari s’amplia en la franja de tarda amb mitja hora, i que, per tant, el tancament serà a dos quarts de vuit i no a les set de la tarda com fins ara.
Nazzaro s'ha mostrat "sorpresa" per les declaracions de l’oposició sobre els horaris de la casa pairal. "Abans de difondre informacions que no s’ajusten a la realitat, haurien fet bé de contrastar-les. Sempre hem actuat amb transparència i amb les portes obertes, i continuarem fent-ho. El mínim que es pot demanar als electes és rigor i responsabilitat abans de desinformar i generar malentesos", ha reblat.
La consellera de Social ha recordat que la reforma té "un objectiu clar: Millorar l'atenció i el confort de la gent gran". En aquest sentit, ha posat en relleu que durant el procés de reforma s'han escoltat i s'han "tingut en compte" les recomanacions de la gent gran i gràcies a aquestes aportacions, ha assegurat, s'aconsegueix un "espai més funcional, accessible i pensat per a la gent gran".