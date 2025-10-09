ANDORRA LA VELLA
La casa pairal tancarà tres hores al dia
La concessió d’un restaurant al primer pis no permet el seu ús durant el temps de servei
La gent gran usuària de la casa pairal d’Andorra la Vella no hi podrà accedir des de les 13 fins a les 16 hores. Així ho han informat els consellers del grup parlamentari demòcrata al comú en assegurar que a causa que es farà un restaurant al pis de sota, les persones que vulguin fer ús de les instal·lacions de la casa pairal no podran fer-ho durant les hores de servei del restaurant. “Hem aconseguit que aquesta gent estigui ubicada aquí i ara això és un pas enrere”, afirma Rosa Maria Sabater. Asseguren que el problema ve de la concessió que ha guanyat el concurs de les obres, que ha fet que tant durant les hores de servei com durant esdeveniments el casal sigui completament inaccessible.
Els membres de l’oposició asseguren que es tracta d’una decisió problemàtica que no tan sols inhabilita l’ús de les instal·lacions durant tres hores, sinó que, a més, tampoc han rebut cap proposta alternativa per part de l’empresa encarregada ni per part del comú. Els membres demòcrates també afirmen que els usuaris s’han posat en contacte amb ells per expressar el disgust amb les mesures i afirmen que es tracta d’un marc horari molt estricte que no els permet utilitzar el casal durant unes hores molt accessibles per a ells, especialment a l’hivern, que és quan el sol toca més a la plaça del Poble. Els avis van haver de marxar temporalment a causa de les obres i tot i que tenen ganes de tornar-hi esperen resposta davant aquesta problemàtica.
Per altra banda, i també dins del marc de queixes dels demòcrates contra el comú, Miquel Canturri aprofita per criticar el treball d’obres fetes a la plaça del Poble. Assegura que durant anys s’han viscut problemes de filtració d’aigua a la plaça i a l’edifici administratiu del Govern, i que esperava que amb les recents obres s’hagués solucionat. Critica que l’obra ha tingut un sobrecost del 20% i que encara perduren les filtracions d’aigua. Afirma que la mateixa problemàtica també és present a la nova plaça que s’està fent sobre el pàrquing Vinyes i al Centre de Congressos, i assenyala el comú de voler treballar amb presses. Canturri critica el comú acusant-lo de manca de transparència en assegurar que ha amagat informació tant de les filtracions d’aigua com de la casa pairal a la ciutadania i a l’oposició del comú d’Andorra la Vella. Els demòcrates demanen transparència i una solució a aquests conflictes.