Encamp
Gasopas perd el 20% de negoci per la inseguretat al Pas
Mas recorda que algunes mesures del pla de xoc s'han de mantenir en secret per garantir-ne l'efectivitat
El conseller de la minoria del comú d'Encamp Josep Lluís Agudo ha alertat avui a la tarda en sessió de consell que la benzinera Gasopas ha perdut el 20% del volum de negoci en un any. Segons el mandatari, el factor principal que ha provocat aquesta davallada és la caiguda dels visitants a la població fronterera per la inseguretat derivada del contraban de tabac. Per la seva part, la cònsol major, Laura Mas, ha apuntat que encara no es poden detallar totes les mesures previstes en el pla de xoc contra el contraban al Pas perquè en aquest moment convé que algunes accions siguin confidencials per garantir-ne l'efectivitat. La cònsol ha remarcat que comparteix la preocupació dels veïns i ha reiterat que hi ha d'haver "tolerància zero" amb qualsevol activitat il·legal.
PARRÒQUIES
El Govern destinarà una unitat fixa de policia al Pas contra el contraban
Gerard del Castillo