ENCAMP
El Govern destinarà una unitat fixa de policia al Pas contra el contraban
El desplegament, que no serà immediat, s’inclou dins del pla de xoc de l’executiu per acabar amb la venda il·legal de tabac
El Govern destinarà una unitat de policia fixa al Pas de la Casa per lluitar contra el contraban de tabac a la localitat encampadana. El desplegament de la unitat, que s’inclou dins del pla de xoc de l’executiu per acabar amb aquesta xacra, no serà immediat. La mesura encara s’ha de pressupostar i s’han d’estudiar els efectius necessaris per dur-la a terme. Possiblement, caldrà una convocatòria per dotar el cos de més agents. Aquesta unitat s’afegirà als controls policials que van començar dilluns i que, tal com va avançar el Diari, van derivar en tres sancions a comerços per venda il·legal de tabac amb multes que no baixaran dels 6.000 euros.
Els controls que es fan des de dilluns al Pas de la Casa consisteixen a tenir patrulles constants al carrer, dos vehicles circulant de manera contínua i un altre de fix a la duana en mode de vigilància permanent. A l’interior dels establiments, agents inspeccionen mercaderies i identifiquen sospitosos. A més de les multes a comerços, s’han enxampat contrabandistes in fraganti amb productes que incomplien els requisits establerts per llei.
Els agents fan controls des de dilluns al Pas a comerços
Paral·lelament, i també dins del pla de xoc del Govern contra el contraban de tabac al Pas de la Casa, l’executiu està treballant en una nova regulació de la Llei de control de les mercaderies sensibles. L’objectiu és endurir la normativa i concentrar-se en el tabac i el contraban. Es vol acotar encara més la normativa relativa al transport i la venda de tabac.
L’executiu, d’altra banda, ha organitzat diverses reunions per treballar en les mesures transversals per lluitar contra el contraban. Dimarts hi va haver una trobada al Pas de la Casa entre la policia, el cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernández, i el servei de circulació del comú. Per avui està prevista una trobada encapçalada pel ministre de Comerç, Jordi Torres –és el coordinador interministerial del pla–, i en què també participaran la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné; la cònsol major d’Encamp, Laura Mas, i la policia.
D’altra banda, el ministre portaveu del Govern, Guillem Casal, arran de l’augment dels controls al Pas de la Casa iniciats dilluns, va indicar que aviat es mantindrà una trobada amb els comerciants del Pas de la Casa per mirar de “recollir les impressions i voluntats” al voltant d’aquest pla de xoc.
“Aquelles accions que ja podem implementar, ja les estem duent a terme”, va remarcar Casal, que va manifestar que el pla de xoc global hauria de ser presentat en les pròximes setmanes no tan sols per part dels ministres implicats en aquest treball (Interior, Turisme i Finances), sinó també amb el comú d’Encamp, ja que ha posat en relleu que també és “interès de la cònsol major, Laura Mas, de reforçar aquesta sensació de seguretat que tenim al Pas de la Casa”.
AVANCEM RECLAMA QUE S'EXPLIQUIN LES MESURES
Segons Pujol, la cònsol Laura Mas va respondre amb evasives en una ocasió anterior, desestimant les preocupacions com a simples “percepcions”. La consellera acusa el comú de negligència davant els problemes del Pas i lamenta que només es reaccioni quan hi ha interessos econòmics en joc. També reclama tolerància zero amb les activitats il·lícites i considera que el pla de xoc anticontraban ha arribat massa tard.