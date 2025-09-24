Encamp
La minoria reclama que s'expliquin les mesures per reduir la inseguretat al Pas
La consellera del grup Avancem, Marta Pujol, assegura que hi ha neguit entre els residents per la situació a la població
La consellera del grup Avancem, Marta Pujol, reclama al comú d'Encamp i al Govern que expliquin a la ciutadania els detalls de les mesures preses fins ara per combatre la inseguretat al Pas de la Casa. La mandatària assegura que hi ha neguit entre els pascasencs per la situació a la població fronterera, agreujada per l'afluència de contrabandistes procedents de França. Pujol traslladarà aquestes queixes a la majoria en el consell de comú de demà.
