EN MARC LES MESURES DE XOX
Més policies i controls a comerços marca l’inici del pla anticontraban
Tres establiments inspeccionats van ser expedientats per venda il·legal de tabac
Dilluns va esclatar de forma inesperada el pla de xoc anticontraban de tabac al Pas de la Casa. Tot i que el cap de Govern, Xavier Espot, havia anunciat la setmana passada en un acte de la Cambra de Comerç un conjunt de mesures per fer-hi front amb “tolerància zero”, no va donar cap detall sobre l’abast real de l’operació ni sobre la seva aplicació immediata. El resultat ha estat una posada en escena sobtada, que ha deixat veïns i comerciants astorats davant d’una presència policial mai vista fins ara.
La jornada va començar dilluns passat amb patrulles constants al carrer, dos vehicles circulant de manera contínua i un altre de fix a la duana en mode de vigilància permanent. A l’interior dels establiments, agents inspeccionant mercaderies i identificant sospitosos. Segons ha pogut confirmar el Diari, les actuacions han derivat en tres sancions a comerços amb multes que no baixaran dels 6.000 euros. En alguns casos, es va enxampar contrabandistes in fraganti amb productes que incomplien els requisits establerts per llei.
A la muntanya, prop de la frontera, el panorama habitual també es va veure alterat. Els transportistes –molts dels quals d’origen magrebí– que acostumen a fer la ruta cap al mercat negre francès, estaven asseguts, sense travessar la línia fictícia que separa els dos països. La presència d’agents dissuadia qualsevol intent de moviment. Fonts pròximes a la policia van confirmar que els punts de venda vinculats a aquest circuit estan totalment detectats i que l’operació es mantindrà activa per descoratjar qualsevol intent de reactivació.
El pla es va començar a traçar en un grup interministerial amb participació d’Interior, Turisme i Finances. Entre les mesures ja en vigor hi ha l’obligació de pagar amb targeta bancària per a compres que siguin superiors a cinc cartrons o 376 cigars, amb l’objectiu d’evitar grans transaccions en efectiu. Tot i això, el diferencial de preu amb França continua sent un imant per a les compres massives.
La contundència de l’actuació contrasta amb el silenci previ. Espot va evitar concretar detalls davant els mitjans i va reservar les explicacions per a una futura trobada amb veïns i comerciants. Mentre no arriba, el missatge ja s’ha llançat al carrer.
Igual que els investigadors, veïns i comerciants del Pas saben perfectament els locals on són assidus els contrabandistes, una activitat que la majoria rebutja perquè està tacant la imatge del poble.