Mobilitat
La línia de transport interparroquial començarà a funcionar dilluns
El servei serà gratuït i passarà cada 40 minuts
La línia interparroquial entre Andorra la Vella i Escaldes-Engordany començarà la prova pilot de sis mesos dilluns de la setmana que ve. Es tracta d'un servei que serà gratuït, que passarà cada 40 minuts i que vol cobrir les necessitats de les persones que necessitin anar a fer tràmits al Govern o a la CASS, a l'hospital o a les escoles, entre altres. Funcionarà de dilluns a divendres.
NOTÍCIA PENDENT D'AMPLIACIÓ.
NACIONAL
Redacció