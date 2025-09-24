Mobilitat

La línia de transport interparroquial començarà a funcionar dilluns

El servei serà gratuït i passarà cada 40 minuts

Els cònsols majors d'Andorra la Vella i Escaldes, juntament amb el cònsol menor d'Escaldes i el conseller de Circulació d'Andorra la Vella, davant la pantalla amb el recorregut de la nova línia.

La línia interparroquial entre Andorra la Vella i Escaldes-Engordany començarà la prova pilot de sis mesos dilluns de la setmana que ve. Es tracta d'un servei que serà gratuït, que passarà cada 40 minuts i que vol cobrir les necessitats de les persones que necessitin anar a fer tràmits al Govern o a la CASS, a l'hospital o a les escoles, entre altres. Funcionarà de dilluns a divendres.

NOTÍCIA PENDENT D'AMPLIACIÓ.

