El comú d'Andorra la Vella convoca el concurs d'idees de l'Espai Capital
Els professionals disposen de deu setmanes per presentar els projectes
El comú d'Andorra la Vella publicarà demà al BOPA el concurs d'idees de l'Espai Capital, la iniciativa amb què vol transformar l'antiga plaça de braus. Els professionals disposaran de deu setmanes per presentar les seves propostes. El jurat del concurs estarà format per consellers de la majoria i la minoria, caps d'àrea del comú i representants d'Andorra Turisme i el Col·legi d'Arquitectes i Enginyers. El guanyador disposarà d'un màxim de 12 setmanes per elaborar el projecte constructiu. El comú estima que les obres de l'Espai Capital tindran una durada d'uns 30 mesos i un cost d'uns 15 milions d'euros. L'espai disposarà d'una plaça pública al Prat de la Creu amb pàrquing soterrat, una recinte firal desmuntable i una nova connexió amb el passeig del riu.
Blanca Castellví