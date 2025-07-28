Espai ciutadà
Andorra la Vella materialitza l'Espai Capital
La iniciativa busca establir un lloc de trobada per la ciutadania
El comú d'Andorra la Vella materialitzarà l'Espai Capital. La iniciativa respon a les necessitats de disposar d'un espai de trobada per la ciutadania on poder, també, acollir activitats culturals i esportives. L'espai s'ubicarà a l'antiga plaça de braus. Un indret del qual 2.500 metres pertanyen al Comú i els altres 8.000 a un particular, que actualment té llogat la parròquia. La casuística ha implicat a la corporació la signatura d'un contracte amb la propietat privada per donar estabilitat a l'arrendament. El lloguer passarà a ser d'un termini de 25 anys per un cost de 30.000 euros, el mateix que es paga actualment. Així ho han presentat el cònsol major, Sergi Gonzàlez i la cònsol menor, Olalla Losada.
La parcel•la disposarà d'una plaça pública, un espai firal i una connexió amb el passeig del riu. El plantejament urbanístic respon a "a la necessitat de generar un espai públic vital pels ciutadans", tal com ha expressat Gonzàlez. La fita és aconseguir que la fira del 2027 s'ubiqui a l'Espai Capital.