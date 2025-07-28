Espai ciutadà

Andorra la Vella materialitza l'Espai Capital

La iniciativa busca establir un lloc de trobada per la ciutadania

Aspecte de com podria ser la nova connexió entre Prat de la Creu i el passeig del riu.Comú d'Andorra la Vella

Andorra la Vella

El comú d'Andorra la Vella materialitzarà l'Espai Capital. La iniciativa respon a les necessitats de disposar d'un espai de trobada per la ciutadania on poder, també, acollir activitats culturals i esportives. L'espai s'ubicarà a l'antiga plaça de braus. Un indret del qual 2.500 metres pertanyen al Comú i els altres 8.000 a un particular, que actualment té llogat la parròquia. La casuística ha implicat a la corporació la signatura d'un contracte amb la propietat privada per donar estabilitat a l'arrendament. El lloguer passarà a ser d'un termini de 25 anys per un cost de 30.000 euros, el mateix que es paga actualment. Així ho han presentat el cònsol major, Sergi Gonzàlez i la cònsol menor, Olalla Losada.

La parcel•la disposarà d'una plaça pública, un espai firal i una connexió amb el passeig del riu. El plantejament urbanístic respon a "a la necessitat de generar un espai públic vital pels ciutadans", tal com ha expressat Gonzàlez. La fita és aconseguir que la fira del 2027 s'ubiqui a l'Espai Capital.

Aspecte de com podria quedar el nou espai a la parcel·la de Prada Casadet.Comú d'Andorra la Vella

