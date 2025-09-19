Problemàtica
Gili condemna les agressions de menors i reclama tolerància zero
La cònsol major d'Escaldes creu que "és un problema de país"
La cònsol major d'Escaldes-Engordany, Rosa Gili, ha condemnat contundentment les agressions perpetrades per un grup de joves que han tingut lloc tant a la parròquia escaldenca com a Encamp, i que han estat fetes públiques aquest divendres per part de la policia. La mandatària comunal —en el marc de la inauguració de l’Andorra Taste Popular— ha remarcat que, al seu parer, no és "d’un problema només d’Escaldes-Engordany, sinó que és un problema de país", i en aquest sentit ha insistit que es tracta d’un assumpte de màxima prioritat, i que cal actuar amb tolerància zero davant aquest tipus d’actituds, especialment a l’Espai Jovent. "Qualsevol persona jove que vingui a crear algun tipus de problema, evidentment, no serà acceptada. I penso que és el moment que tots anem de la mà, perquè això no ho podem acceptar de cap manera", ha afirmat Gili, qui també ha recordat que "fins ara hem tingut sempre un país molt segur, i ho hem de continuar sent".
Gili ha anunciat que des del comú s’han pres mesures com el reforç de les rondes policials, on qualsevol comportament estrany es comunica de seguida. "Ara que justament n’ha sortit informació a la premsa, cal que hi hagi una col·laboració ciutadana per erradicar totalment aquesta qüestió i que en puguem parlar en passat ben aviat", ha assenyalat. D’altra banda, la mandatària comunal també ha reconegut que ha tractat la problemàtica amb els responsables del comú d’Encamp. "Crec que també el Govern hi té molt a dir, perquè aquests joves estan escolaritzats i, sovint, poden arrossegar situacions de patiment familiar; per això cal que educació i serveis socials estiguin molt alerta. És un tema transversal que ens implica a tots", ha afegit.