Por per les agressions d'una banda de menors a Escaldes i Encamp

La policia té constància de diversos apallissaments a adolescents

Dos agents de la policia, en una imatge d’arxiu.

Dos agents de la policia, en una imatge d'arxiu.

Joan Ramon Baiges
Joan Ramon Baiges
Andorra la Vella

Un grup de menors ha generat por i temor a Escaldes i Encamp per les agressions a adolescents. La banda anomenada 'Los 44' es dedica a agafar víctimes menors d'edat a l'atzar a les quals apallissa i humilia i graven les imatges, segons ha explicat la policia. El cos de seguretat ha indicat que té constància de diversos apallissaments i que ha rebut una denúncia per l'agressió a una menor a Encamp. La noia hauria patit el trencament de la melsa a causa dels cops que va rebre, segons ha pogut saber el Diari. Els agressors porten pistoles d'aire comprimit. 

La policia ha destacat que dona prioritat absoluta a la identificació d'aquests menors i fa una crida a pares i professors perquè comuniquin qualsevol sospita que aporti informació sobre aquesta banda. El cos de seguretat està treballant en col·laboració amb els serveis de circulació d'Encamp i Escaldes per controlar als autors de les agressions.

L'existència de la banda ha estat fet pública per la presidenta de l'Associació per a la Defensa del Jovent en Risc d’Andorra (ADJRA), Sandra Cano, en una entrevista a RNA.

Notícia pendent d'ampliació

