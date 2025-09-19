Successos
Por per les agressions d'una banda de menors a Escaldes i Encamp
La policia té constància de diversos apallissaments a adolescents
Un grup de menors ha generat por i temor a Escaldes i Encamp per les agressions a adolescents. La banda anomenada 'Los 44' es dedica a agafar víctimes menors d'edat a l'atzar a les quals apallissa i humilia i graven les imatges, segons ha explicat la policia. El cos de seguretat ha indicat que té constància de diversos apallissaments i que ha rebut una denúncia per l'agressió a una menor a Encamp. La noia hauria patit el trencament de la melsa a causa dels cops que va rebre, segons ha pogut saber el Diari. Els agressors porten pistoles d'aire comprimit.
La policia ha destacat que dona prioritat absoluta a la identificació d'aquests menors i fa una crida a pares i professors perquè comuniquin qualsevol sospita que aporti informació sobre aquesta banda. El cos de seguretat està treballant en col·laboració amb els serveis de circulació d'Encamp i Escaldes per controlar als autors de les agressions.
L'existència de la banda ha estat fet pública per la presidenta de l'Associació per a la Defensa del Jovent en Risc d’Andorra (ADJRA), Sandra Cano, en una entrevista a RNA.
Notícia pendent d'ampliació