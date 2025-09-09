COMERÇ
Govern proposa unificar i agilitzar els tràmits per obrir comerços
Marsol ha presentat la iniciativa als cònsols aquest matí amb bona acollida i amb el nou procediment, que es farà on-line, permetrà que els negocis tinguin totes les llicències per iniciar l'activitat en un mes
Els nous comerços podran completar els tràmits i iniciar l’activitat en menys d’un mes. Aquest és el pla que ha impulsat el Govern i que s’ha presentat aquest matí a la reunió de cònsols amb bona acollida. L’objectiu és unificar els procediments i establir una autorització única entre administracions.
Fins ara, el procés per sol·licitar una obertura comercial era feixuc. Només per obtenir la denominació comercial -és a dir, el nom de l’establiment- la persona interessada havia de desplaçar-se físicament per fer els tràmits i, posteriorment, esperar una llarga cadena d’intercanvis entre Govern i comuns. Amb el nou sistema, el procés serà únic, en línia i centralitzat al Govern, la qual cosa permetrà resoldre-ho en només 48 hores.
També la sol·licitud d’activitat suposava fins ara una llarga espera i múltiples desplaçaments. El nou procediment, que la ministra Conxita Marsol preveu que estigui operatiu a principis del 2026, permetrà que tots els comerços puguin engegar l’activitat en un termini màxim d’un mes.