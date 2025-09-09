Comerç
Els cònsols demanen conèixer el calendari de l’agilització dels tràmits de comerç
Els comuns valoren molt positivament la iniciativa i volen impulsar-la perquè sigui una realitat
Els cònsols han valorat molt positivament la iniciativa del Govern d’unificar els tràmits de comerç per agilitzar l’obertura de negocis. Així ho han manifestat Cerni Cairat (Sant Julià) i Sergi González (Andorra la Vella) després de la reunió de cònsols celebrada aquest matí.
El que reclamen els comuns és “un calendari i establir les taules de treball. Estem cansats de sentir titulars des de fa temps i demanem un pla d’acció”, ha apuntat González.
A més, els cònsols han sol·licitat també una compareixença sobre habitatge a la ministra Conxita Marsol i a l’Institut Nacional de l’Habitatge, amb l’objectiu d’actualitzar la situació i millorar la cooperació entre administracions.