Els cònsols demanen conèixer el calendari de l’agilització dels tràmits de comerç

Sergi González i Cerni Cairat durant la roda de premsa posterior a la reunió de cònsolsA.R.

Andorra la Vella

Els cònsols han valorat molt positivament la iniciativa del Govern d’unificar els tràmits de comerç per agilitzar l’obertura de negocis. Així ho han manifestat Cerni Cairat (Sant Julià) i Sergi González (Andorra la Vella) després de la reunió de cònsols celebrada aquest matí.

El que reclamen els comuns és “un calendari i establir les taules de treball. Estem cansats de sentir titulars des de fa temps i demanem un pla d’acció”, ha apuntat González.

A més, els cònsols han sol·licitat també una compareixença sobre habitatge a la ministra Conxita Marsol i a l’Institut Nacional de l’Habitatge, amb l’objectiu d’actualitzar la situació i millorar la cooperació entre administracions.

