Sant Julià elaborarà un pla de gestió per regular l'impacte turístic als jardins de Juberri
La proposta es presentarà durant el mes de setembre tant als veïns com a la família propietària de les escultures i elements ornamentals
El comú de Sant Julià de Lòria ja fa temps que treballa en l’elaboració d’un pla de gestió per regular els fluxos de visitants i reduir els efectes negatius del turisme a la zona dels jardins de Juberri i del quart d’Auvinyà. L’objectiu, segons ha detallat el cònsol major, Cerni Cairat, és “elaborar un pla consensuat, de manera cooperativa” que permeti minimitzar les externalitats negatives del turisme. Aquesta proposta es presentarà durant el mes de setembre tant als veïns com a la família propietària de les escultures i elements ornamentals.
Els jardins de Juberri, al límit
Cairat ha reconegut la preocupació creixent dels veïns de Juberri davant la massificació que pateix la zona, especialment durant l’estiu i els caps de setmana. En aquest sentit, ha assegurat que entén i comparteix les queixes expressades per l’elevat volum de vehicles i visitants.
Els jardins de Juberri es van començar a desenvolupar fa dues dècades, quan el comú d’aleshores va cedir un terreny comunal a una família perquè hi creés un espai amb escultures i figures artístiques. Inicialment situats en una zona residencial tranquil·la, el seu atractiu ha crescut notablement amb els anys, superant les previsions i provocant un boom turístic que ha alterat la convivència a la zona.