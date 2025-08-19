ELS COSTOS DEL TURISME
Els jardins de Juberri, al límit
Els veïns de l’atractiu turístic, cada vegada més popular, denuncien que la massificació de l’espai malmet la convivència
“Els jardins de Juberri han mort d’èxit”, afirma, capcot, un veí de la població laurediana. L’explosió de popularitat del parc, creat fa 20 anys per Nicole Grignone, veïna de la localitat, ha portat un poblet residencial d’alta muntanya al límit de la saturació, sobretot a l’estiu. La situació ha empitjorat en els últims anys.
Marco Mijares i altres veïns van entretenir-se un dia de temporada alta a comptar quants vehicles estrangers s’aturen una estona als carrers adjacents als jardins. En són entre 300 i 400 de diaris. “Fent números ja et pots imaginar tota la gent que passa per aquí”, recalca. Si suposem que en cada vehicle viatgen tres passatgers, en són un miler, més o menys. La zona més afectada comprèn els carrers del Bosc i del Bec. Tots dos són força estrets i sense sortida, i només s’hi pot entrar per la carretera de la Rabassa.
“Tots aquests costos [les externalitats negatives de la massificació] els hem d’assumir els veïns”
L’acumulació de vehicles als voltants del parc ha provocat friccions amb els veïns. Per evitar que els cotxes aparquin al davant de la porta corredissa del jardí, Mijares hi col·loca cada dia al davant una línia de cons. A l’entrada dels vials hi ha un senyal que hi prohibeix l’accés a les autocaravanes, però sovint no és respectat.
Els veïns alerten, a més, que la massificació dels jardins ha contribuït a embrutar l’entorn. Alguns visitants aprofiten la sortida per dinar al parc i llencen la brossa al terra. Com que no hi ha serveis a la zona, d’altres es veuen abocats a fer les seves necessitats a l’aire lliure –entre les cases, enmig del bosc– si tenen una urgència. “Tots aquests costos els hem d’assumir els veïns”, lamenta Mijares.
La primera meitat de la temporada d’estiu ha estat més aviat tranquil·la, explica la gent del poble. Aquest any la majoria de visitants s’han concentrat a l’agost. L’afluència màxima s’ha assolit en ponts com el de l’Assumpció, que aquest any va començar el divendres de la setmana passada i va acabar ahir. Malgrat tot, alguns veïns apunten que el nombre de visitants s’ha reduït amb relació a anys anteriors. Hi ha ajudat que el comú de Sant Julià de Lòria hagi deixat de fer publicitat sobre el parc.
Carta
Un grup de veïns, farts d’haver d’assumir les externalitats negatives de l’èxit del parc, van promoure a la tardor de l’any passat una recollida de signatures per demanar al comú que el parc es traslladés fora del nucli i s’integrés en l’oferta turística de Naturland. També van proposar que es cobrés una entrada per accedir-hi, ja que sempre s’hi ha pogut accedir lliurement. La carta va rebre el suport de gairebé totes les cases de Juberri. La corporació va respondre’ls que la idea no era viable perquè el parc no s’adiu amb el concepte de Naturland com a centre d’activitats d’aventura a l’aire lliure. La situació financera delicada de Camprabassa, l’empresa encarregada de gestionar l’equipament turístic, tampoc permetia tirar endavant una operació costosa com el trasllat dels jardins.
En vista que el parc no es mourà de Juberri, els veïns demanen al comú que prengui mesures per millorar la convivència entre residents i turistes. Entre altres solucions, proposen crear places d’aparcament –ara les línies no estan pintades– i instal·lar-hi serveis per als visitants.
El cònsol major, Cerni Cairat, va anunciar aquesta setmana per les xarxes socials que es reunirà amb Andorra Turisme i el Govern per abordar els problemes derivats de la massificació a Juberri. Cairat va admetre que l’aparcament a la zona “és clarament insuficient” i va apuntar que Circulació hi farà més controls.
El problema
- ENRE 300 I 400 VEHICLES DIARIS ALS JARDINS. Els veïns calculen que a l’estiu, en els dies de més afluència, s’aturen entre 300 i 400 vehicles als carrers adjacents als jardins de Juberri.
- PROBLEMES DE CONVIVÈNCIA AMB ELS VEÏNS. L’alta afluència de visitants provoca problemes amb els veïns. Alguns turistes llencen les deixalles al terra i fan les necessitats a l’aire lliure.
- EL TRASLLAT DEL PARC NO ÉS POSSIBLE. La majoria de veïns voldrien que els jardins es traslladessin a Naturland. L’operació no és possible pels costos que té i perquè Camprabassa no ho vol.