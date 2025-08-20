Sant Julià de Lòria
Cerni Cairat denuncia la manca d’avisos previs a l’esllavissada d’Ós de Civís
El cònsol ha detallat que l’esllavissada va obligar a desallotjar diversos turistes, que van ser reallotjats a hotels del Principat
L’episodi de pluges d’ahir al vespre va provocar diverses esllavissades a Sant Julià de Lòria, especialment a la zona del quart de Bixessarri i al vessant espanyol, on una de les més importants va afectar el poble d’Ós de Civís. El cònsol major lauredià, Cerni Cairat, ha detallat que l’esllavissada va obligar a desallotjar diversos turistes, que van ser reallotjats a hotels del Principat gràcies a la coordinació amb Protecció Civil.
NACIONAL
En declaracions posteriors, el cònsol ha expressat sorpresa i malestar per la manca d’avisos oficials, malgrat que les previsions apuntaven a pluges intenses. “Ni alerta groga ni taronja. Nosaltres sí que vam actuar per previsió pròpia, perquè sabíem que podia passar alguna cosa, i finalment va passar”, ha denunciat Cairat.
“Des del comú ens hi vam personar amb els agents de circulació tan bon punt en vam tenir constància, per ajudar amb tasques de senyalització i informar els conductors”, ha explicat Cairat, que ha destacat la ràpida actuació conjunta entre cossos andorrans i espanyols per gestionar l’emergència.
A banda d’aquesta incidència, també es van registrar petites esllavissades a la carretera de Fontaneda, l’avís de les quals va arribar cap a dos quarts de sis del matí. “Gràcies al COEX, als agents de circulació i als serveis comunals, es va restablir el trànsit amb normalitat a primera hora”, ha puntualitzat. Altres punts de la parròquia, com el quart d’Auvinyà, també van patir afectacions menors.