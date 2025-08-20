EFECTES DE LES FORTES TEMPESTES
Una esllavissada talla l’accés a Os de Civís per la part catalana
La carretera d’Anyós va estar bloquejada en desbordar-se un torrent
Les fortes tempestes d’ahir van provocar esllavissades que van obligar a tallar dues vies del país: la CG-6 a l’accés a Os de Civís i la CS-335 entre Anyós i l’Aldosa de la Massana. Al tancament d’aquesta edició, la carretera d’Anyós ja havia reobert, passades les deu de la nit, però l’accés a Os de Civís per la banda catalana seguia tallat.
L’esllavissada més greu es va produir entre la frontera i el poble d’Os de Civís, a territori català. Mossos, bombers i el Coex hi van treballar per intentar restablir el trànsit, però la magnitud del despreniment ho complicava. A la part andorrana, una esllavissada menor al vespre va obligar a intervenir els serveis de Sant Julià, el Coex i els bombers, però la calçada es va netejar ràpidament.
El tall va afectar diversos turistes. Alguns clients d’hotels d’Os de Civís van quedar atrapats a la frontera quan tornaven d’Andorra. L’encarregat d’un establiment del poble va denunciar manca d’informació i va explicar que protecció civil preveia recollir dos clients a peu.
A la Massana, l’esllavissada va tenir lloc per l’efecte del desbordament d’un torrent a la zona del bosquet d’Anyós. La carretera es va tallar i els bombers van habilitar una via provisional, mentre els serveis comunals i el Coex treballaven per netejar la zona.
Les tempestes també van afectar el subministrament elèctric al nord del país i van deixar diverses parròquies sense llum durant uns minuts.
D’altra banda, la Seu d’Urgell es recuperava ahir de la forta tempesta de dilluns a la tarda que va provocar diverses destrosses i inundacions a la ciutat. Els incidents més destacats es van concentrar en la piscina municipal.