Cursa
Una cinquantena d'infants donen el tret de sortida a la Travessa del Pas
La quarta edició, que se celebrarà demà, ha superat les 370 inscripcions
Una cinquantena d'infants han donat el tret de sortida aquesta tarda a la Travessa del Pas amb la nova cursa infantil, amb un recorregut urbà de 500 metres. La cursa ha sortit des de la plaça de l’Església i ha donat un tomb pels carrers més transitats del Pas, tot finalitzant altre cop a la plaça.
El conseller d’Esports, Nino Marot, que ha estat present durant la cursa ha valorat que "és una molt bona iniciativa per implicar als més petits en l’esport" i ha afegit que "cal crear una bona base perquè aquest és un esdeveniment, que per la seva acollida i dinàmica, farem tot el possible perquè es consolidi al Pas de la Casa com una cita anual inqüestionable". Per la seva banda, Rui da Costa, director de la cursa, ha explicat que "hi ha hagut molt bona participació i celebrem que hagi tingut tanta bona acollida".
La Travessa del Pas tindrà lloc demà al matí, a partir de les 8.40 hores, i comptarà amb la participació de més de 370 atletes.