La Travessa del Pas de la Casa esgota les més de 300 places disponibles
La quarta edició de la Travessa del Pas de la Casa, prevista per a aquest cap de setmana, ha exhaurit les més de 300 places disponibles i estrenarà un format de dos dies amb una cursa infantil gratuïta de 500 metres, encara amb les inscripcions obertes. La plaça de l’església del Pas, punt neuràlgic de totes les sortides i arribades, va ser l’escenari de la presentació de la travessa, amb el cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernández, que va elogiar la “perseverança” de l’organització, així com la contribució “a la dinamització del Pas de la Casa”. Fernández també va destacar que “tenir aquesta visibilitat és un pas molt gran per al poble i per al país”.
El conseller d’Esports, Nino Marot, va destacar la implicació del voluntariat, mentre que el director de la prova, Rui da Costa, va subratllar la participació internacional –70% dels inscrits– i un 40% de presència femenina. Dissabte a la tarda s’estrenarà la Kids, no competitiva, i diumenge es disputaran les distàncies de 3, 5, 10 i 22 quilòmetres, totes puntuables per a la Copa d’Andorra.