ANDORRA LA VELLA
Comença la rehabilitació de l’edifici de l’antic hotel Bellpí
La façana de l’immoble està coberta per una bastida i una xarxa
L’edifici de l’antic hotel Bellpí, afectat per esquerdes des de fa més de tres anys i situat al número 30 de l’avinguda Santa Coloma, ja està en obres. La façana de l’immoble està coberta per una bastida i una xarxa protectora. Fa dos anys ja s’hi va col·locar una altra xarxa després que el comú de la capital n’ordenés el desallotjament i alguns elements malmesos comencessin a desprendre’s de la façana i a caure al carrer.
La setantena de treballadors temporers que fins aleshores havien viscut a l’hotel van haver de deixar les seves habitacions el 30 d’agost del 2023. El mateix dia la corporació també va desallotjar pel mateix motiu l’edifici situat al número 28, on vivien una quinzena de famílies. Aquests veïns, concretament, van poder tornar a casa fa poc més d’un mes, un cop els treballs de rehabilitació del bloc de pisos van estar acabats.
L’edifici residencial es va desallotjar per primera vegada el 16 de febrer del 2023 a causa de l’aparició d’esquerdes i moviments a la façana. Les obres de consolidació dels fonaments que s’hi van fer aleshores –i que uns mesos més tard van revelar-se insuficients, ja que les esquerdes van reobrir-se– van allargar-se 12 dies i els veïns van tornar a casa el 28 de febrer.
Les causes obertes per les esquerdes aparegudes als edificis van tancar-se fa un mes amb un acord extrajudicial. El repartiment fixa que els propietaris dels dos edificis esquerdats han d’aportar mitjançant les companyies d’assegurances el 10% del total, el comú, el 15%, i el 75% va a càrrec de la promotora, la direcció facultativa i la constructora de l’immoble del davant.