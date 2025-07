Publicat per Víctor González Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El comú d’Andorra la Vella ha encapçalat un acord extrajudicial que tanca totes les causes judicials relacionades amb les fissures aparegudes el maig del 2022 als edificis situats als números 28 i 30 de l’avinguda Santa Coloma. Les parts –el comú, els propietaris dels immobles afectats i la promotora del projecte en construcció a la parcel·la del davant– han acceptat una proposta de distribució dels costos derivats dels treballs de detecció, reparació i consolidació dels immobles. La factura dels treballs seria de prop d’un milió i mig d’euros.

El repartiment s’ha pactat en funció de les responsabilitats de cada part en l’accident. Així, els propietaris dels dos edificis aportaran, directament o indirecta, mitjançant les seves companyies d’assegurances, el 10% dels imports; el comú, el 15%, i la promotora, la direcció facultativa i la constructora, el 75% restant. Durant el procés de negociació s’han tingut en compte els estudis tècnics, que van concloure que l’origen dels moviments i fissures va ser motivat per una confluència de causes. La principal és l’excavació de la parcel·la de l’avinguda Santa Coloma 9-15. Els estudis també van assenyalar que filtracions d’aigua potable i residual van agreujar les patologies estructurals existents en els edificis.

Demandes retirades

Aquesta fita, fruit de negociacions iniciades amb la mediació de l’ens comunal, evita la prolongació dels procediments legals i permet a la corporació recuperar els diners avançats. Totes les demandes s’han retirat. L’acord, aprovat per tots els negociadors, està pendent de la signatura d’una de les parts. Malgrat tot, a efectes de la corporació, els pactes que conté ja tenen plena validesa, va remarcar en un comunicat. Gràcies a l’acord, el comú recuperarà 433.504 euros per les despeses assumides en la gestió, intervenció tècnica i reallotjament dels veïns.

El comú va liderar els treballs d’apuntalament, reinjecció de fonaments i instal·lació de sensors de moviment, executats des del febrer del 2023 fins a l’estabilització dels immobles. Les intervencions han complert estrictament la normativa vigent de la Llei general d’ordenació del territori i urbanisme i han garantit la seguretat dels veïns i dels vianants al voltant de la zona d’obra.

Gràcies a l’acord aconseguit, es procedirà al desistiment formal de totes les accions judicials interposades i es permetrà la continuïtat dels treballs de reparació de l’edifici del número 28 –a l’altre no s’han fet més intervencions ara per ara–, que ara es troben en fase d’execució. Les propietats rebran l’import liquidatori un cop presentin la certificació final signada per la direcció d’obra i validada per les asseguradores. “El tancament d’aquest capítol judicial suposa una mostra de col·laboració efectiva entre l’administració comunal, la propietat privada i la promotora-constructora”, va destacar el comú.

Els veïns del número 28 de l’avinguda Santa Coloma van poder tornar a casa al començament de la setmana passada. L’edifici es va desallotjar per primera vegada el 16 de febrer del 2023 per ordre del comú. Les esquerdes que s’hi havien detectat 10 mesos abans s’havien eixamplat. Les obres de consolidació dels fonaments, encarregades d’urgència per la corporació, van allargar-se 12 dies. Els veïns van poder tornar a casa, però per poc temps. Els treballs no van aconseguir aturar els moviments i el 30 d’agost va ordenar desallotjar l’edifici de nou. Aquesta vegada també van haver de fer les maletes els residents del número 30, l’hotel Bellpí. La majoria eren treballadors temporers. El comú va fer-se càrrec dels costos de reallotjament de les famílies del número 28 fins al 30 de juny de l’any passat. Al setembre el comú va tornar a encarregar treballs de consolidació del subsol i els fonaments dels dos edificis amb esquerdes. Els treballs de rehabilitació de l’edifici situat al número 28 van començar la primavera del 2024. Paral·lelament, van iniciar-se les negociacions per determinar com calia repartir els costos entre les parts.