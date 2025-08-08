ANDORRA LA VELLA
El comú habilita 144 places d’aparcament a CanRodes
Cinc estacionaments reservats a persones amb mobilitat reduïda
El comú d’Andorra la Vella amplia les places d’aparcament de la parròquia amb l’obertura del pàrquing de CanRodes. L’equipament disposa d’un total de 144 places, entre les quals 137 de destinades a vehicles, cinc reservades per a persones amb mobilitat reduïda i dues amb punts de recàrrega elèctrica. A més, s’han habilitat més punts d’estacionament per a motocicletes. Les autocaravanes tindran dues zones d’estacionament a part, una de rotació i l’altra de pupil·latge, per a la qual es poden inscriure els interessats fins a final de mes. Així ho va explicar el conseller de Circulació i Aparcaments, Xavier Surana, en la inauguració de l’aparcament, situat a l’Antic Camí Ral amb accés a través de la rotonda de la Borda Bastida, a l’avinguda Santa Coloma.
Les autocaravanes tindran dues zones a part, de rotació i de pupil·latge
El parc caní i la zona verda estan experimentant els darrers treballs d’adequació del terreny per poder obrir-lo a la ciutadania a principi de setembre i, així, dotar la parròquia d’un nou espai de lleure i esbarjo, tal com va assegurar Surana. Pel que fa al parc caní, el comú ha treballat conjuntament amb una associació canina de qui ha seguit els consells de dividir l’espai en tres, per tal d’habilitar zones per a gossos més petits i d’altres per a gossos més grans. “Així no fa falta barrejar-los, ja que els petits poden tenir por dels grans i podran passejar en un parc amb tota seguretat”, va afirmar Surana.