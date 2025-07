Oberta la convocatòria per adjudicar 29 places de pupil·latge per a autocaravanes

Oberta la convocatòria per adjudicar 29 places de pupil·latge per autocaravanesTony Lara / Comú d'Andorra la Vella

El comú d’Andorra la Vella ha obert el procés d’adjudicació de 29 places de pupil·latge per a autocaravanes al nou aparcament de Canrodes, situat al Camí Ral, amb un preu de 120 euros mensuals amb IGI inclòs. Les persones interessades podran presentar la seva sol·licitud fins al 29 d’agost.

Podran sol·licitar plaça els ciutadans censats al Principat, amb prioritat per als residents a Andorra la Vella amb un mínim d’un any d’antiguitat al cens, sempre que el vehicle estigui a nom del sol·licitant, del seu cònjuge o de la parella estable. No s’admetran sol·licituds de persones jurídiques i els vehicles no podran superar els nou metres de llargada, quatre metres d’amplada i 3,5 metres d’alçada.

Les inscripcions es podran formalitzar per correu electrònic o presencialment a l’oficina d’aparcaments del comú.