Sant Julià
El comú habilita la Llar de Lòria com a refugi climàtic per a la gent gran
L'espai estarà obert des de les 9.30 a les 20 hores tots els dies
El comú de Sant Julià ha anunciat que habilita la Llar de Lòria com a refugi climàtic per a la gent gran de la parròquia per l'episodi de calor intensa que està afectant Andorra. L'espai disposarà d'aire condicionat i d'espais còmodes per poder descansar i estarà obert des des les 9.30 hores del matí fins a les 20 hores del vespre durant tots els dies.
La previsió meteorològica és que les temperatures s'enfilin als 37 graus divendres i que arribin a 34 graus demà. El Principat es troba en alerta groga per calor des d'ahir dimarts. El comú destaca que la mesura està pensada "per cuidar la gent gran".
NACIONAL
Avís groc per temperatures que arribaran a 37 graus divendres
Redacció