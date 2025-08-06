Sant Julià 

El comú habilita la Llar de Lòria com a refugi climàtic per a la gent gran

L'espai estarà obert des de les 9.30 a les 20 hores tots els dies

Interior de la Llar de Lòria que es converteix en refugi climàtic

Interior de la Llar de Lòria que es converteix en refugi climàtic@comusanjulia

El comú de Sant Julià ha anunciat que habilita la Llar de Lòria com a refugi climàtic per a la gent gran de la parròquia per l'episodi de calor intensa que està afectant Andorra. L'espai disposarà d'aire condicionat i d'espais còmodes per poder descansar i estarà obert des des les 9.30 hores del matí fins a les 20 hores del vespre durant tots els dies. 

La previsió meteorològica és que les temperatures s'enfilin als 37 graus divendres i que arribin a 34 graus demà. El Principat es troba en alerta groga per calor des d'ahir dimarts. El comú destaca que la mesura està pensada "per cuidar la gent gran". 

