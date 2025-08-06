METEOROLOGIA
Avís groc per temperatures que arribaran a 37 graus divendres
El Servei Meteorològic ha activat l’avís groc per temperatures elevades durant tota la setmana, amb la previsió que la calor s’intensifiqui de cara al cap de setmana. Segons l’ens, les màximes podrien assolir avui i demà els 34 graus, mentre que divendres podrien enfilar-se fins als 37 graus al centre del país, especialment a les zones més baixes. Les mínimes es mantindran prop dels 18 graus, fet que pot dificultar el descans nocturn. Al Pas de la Casa, el pronòstic per a divendres és de 20 graus de màxima i 15 de mínima.
Meteorologia explica que una massa d’aire càlid provinent del nord d’Àfrica ha provocat un ascens notable de les temperatures, situant-les “per sobre del llindar d’avís per ratxa càlida”. Per avui s’espera un matí assolellat, amb l’arribada de núvols alts a partir del migdia. Les màximes seran de 34 graus a la capital i de 16 al Pas de la Casa. Demà la calor continuarà amb intensitat, amb màximes de nou de 34 graus i 20 graus, respectivament, i amb una humitat moderada que pot accentuar la sensació de xafogor.
L’episodi de calor tocarà sostre divendres, amb el possible creixement de nuvolades a la tarda, i no es descarta algun breu ruixat a causa de l’arribada d’una petita pertorbació atlàntica. Les precipitacions guanyaran probabilitat dissabte i diumenge, quan s’espera que les màximes es moderin lleugerament fins als 32 graus a Andorra la Vella, tot i que la sensació tèrmica serà elevada.