Consell de comú
Andorra la Vella defuig la polèmica amb el Govern per l'Espai Capital
El projecte tirarà endavant amb el suport de la minoria
El comú d'Andorra la Vella defuig la polèmica per Espai Capital i el projecte tira endavant amb el suport de la minoria. El cònsol major, Sergi Gónzalez, no ha volgut respondre avui a la tarda en roda de premsa a les crítiques del ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, per la "comunicació unilateral" d'una iniciativa conjunta i ha reiterat la "mà estesa" a l'executiu i a Andorra Turisme per treballar plegats per un projecte "de país". El conseller de la minoria David Astrié ha expressat la seva "absoluta satisfacció" per la posada en marxa del projecte "després de tants anys". El nou contracte d'arrendament de la parcel·la de Prada Casadet, on es muntarà l'Espai Capital, ha estat aprovat per unanimitat.
NACIONAL
Víctor González