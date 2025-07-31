CONFLICTE POLÍTIC
El multifuncional de la discòrdia
Jordi Torres reivindica la paternitat del projecte Espai Capital, presentat dilluns passat pel comú d’Andorra la Vella com a propi
“La idea original [de l’Espai Capital] és del ministeri de Turisme, no del comú d’Andorra la Vella.” Amb aquestes paraules, el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, va reivindicar ahir a la tarda en roda de premsa la paternitat d’un projecte presentat dilluns com a propi per la corporació de la capital. El mandatari va assegurar que aquesta “comunicació unilateral” ha sorprès el Govern i Andorra Turisme.
Torres va explicar que l’executiu i el comú encapçalat per Sergi González i Olalla Losada van començar a treballar conjuntament en el projecte a l’octubre del 2024 a partir d’una idea d’Andorra Turisme. L’espai havia d’incloure un recinte multifuncional “de caràcter provisional” i desmuntable capaç d’acollir la Fira d’Andorra la Vella i els espectacles del Cirque du Soleil. De fet, els costos d’instal·lació de les dues carpes –uns 1,4 milions d’euros en total– servirien per finançar el projecte.
Entre l’octubre del 2024 i el febrer d’aquest any el Govern i el comú d’Andorra la Vella van reunir-se vuit vegades per tractar la qüestió. En la darrera trobada els responsables comunals van presentar a l’executiu les seves propostes de millora del projecte inicial, incloses en el projecte Espai Capital, anunciat dilluns passat en roda de premsa. “No podem estar esperant”, va remarcar aleshores el cònsol, que també va assegurar que el Govern no li havia fet arribar “res” més sobre el projecte des del febrer.
Bo per al país
Malgrat tot, Torres va remarcar que la iniciativa és positiva, tant per a Andorra la Vella com per al país. “Més enllà de totes aquestes qüestions, nosaltres volem que aquest projecte tiri endavant”, va destacar, tot i que va tornar a inisitir que el comú hauria d’haver tingut en compte el Govern a l’hora de comunicar-lo. “Estem convençuts que serà bo per al conjunt de la ciutadania, però també considerem que s’ha d’explicar molt bé com s’ha gestat”, va afegir.
L’Espai Capital tindrà una superfície total de 10.500 metres quadrats. D’aquests, 8.000 s’arrenden a un privat i 2.500 són terreny comunal. Avui el comú aprovarà en sessió de consell un nou contracte de lloguer de la parcel·la per un període de 35 anys i un import mensual de 30.000 euros.
L’espai es dividirà en tres àrees: una plaça pública a peu de carrer amb pàrquing soterrat, un recinte firal desmuntable i una nova connexió directa amb el passeig del riu. Torres va explicar que les especificitats que demana l’executiu per a la carpa són, com a mínim, tenir una capacitat per acollir aproximadament 5.000 persones a peu dret (unes 3.500 d’assegudes) i una altura mínima de vuit metres per poder acollir espectacles amb acrobàcies com els del Cirque.
Pel que fa a l’espai multifuncional “definitiu”, el ministre va apuntar que no pot encabir-se en aquesta parcel·la perquè no és de titularitat pública. Una opció, va afegir, seria ubicar-lo en un terreny “de cessió” situat a la zona de la Margineda, prop del camp de pràctiques.
EL NOU ESPAI A PRADA CASADET PODRIA ACOLLIR EL MUSEU NACIONAL
La idea de construir un Museu Nacional s’ha plantejat de manera periòdica des de com a mínim el 2007, quan va anunciar-se un projecte museístic ambiciós arran del retorn dels frescos de Santa Coloma. Un projecte que la crisi econòmica va condemnar a l’oblit. Des d’aleshores ha anat apareixent i desapareixent del debat públic com el Guadiana, com diu la dita castellana. Mai no se n’han concretat els detalls.
El ministre va puntualitzar que el recinte firal tindrà un caràcter provisional i serà desmuntable, fet que donaria flexibilitat al comú i al Govern si s’hi habilités el museu. “El dia que es vulgui desmuntar, es pot instal·lar en un altre lloc i no caldria tirar una obra a terra”, va destacar.