Publicat per Rúben Lemos Ordino Creat: Actualitzat:

La ciutadania ja ha decidit i el projecte guanyador del procés participatiu Riberamunt 2025 serà la creació d’un parc d’agility per a gossos a Sornàs. La proposta, impulsada pel veí Blai Jané, ha estat la més votada entre les cinc finalistes, amb 90 vots vàlids sobre un total de 292, consolidant-se com la preferida de la població.

El futur espai estarà pensat per oferir una zona de lleure segura i equipada per a l’exercici dels gossos, fomentant alhora el benestar animal i les relacions socials entre veïns i veïnes. L’execució es durà a terme durant aquest any, segons ha confirmat el Comú d’Ordino, que es va comprometre a tirar endavant la proposta més votada.

El Parc Caní de Prat de Molina, lloc on es portarà a terme el projecte guanyador.Comú d'Ordino

La cònsol major, Maria del Mar Coma, ha celebrat l’èxit de la convocatòria i ha explicat que "hem volgut sumar noves oportunitats per fer dels nostres pobles espais més vius i acollidors".

En total, es van rebre 13 propostes, de les quals es van seleccionar cinc finalistes per la seva viabilitat i impacte positiu al territori. Totes elles quedaran recollides per ser valorades en futures o actuacions.

La consellera de Participació Ciutadana, Meritxell Rabadà, ha destacat l’interès creixent per aquest tipus de processos, i ha afirmat que "l’interès ciutadà en aquestes propostes és creixent. Aquest any, la convocatòria era oberta, però sovint ens costa arribar a tothom la informació".

L’autor de la proposta guanyadora, Blai Jané, ha expressat la seva satisfacció i l’origen de la idea. "El meu projecte prové de les meves inquietuds. Soc amant dels gossos i, escoltant l’entorn i els ciutadans que tenen animals de companyia, vaig començar a treballar aquesta proposta", explica.