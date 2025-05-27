ORDINO
Deu propostes per dinamitzar Riberamunt
El projecte de participació ciutadana està dotat amb una partida de 50.000 euros
El comú d’Ordino va tancar divendres el termini per presentar propostes al procés participatiu per dinamitzar els pobles de la vall de Riberamunt. En total el comú ha rebut una desena de propostes, centrades principalment en l’àmbit de l’esport, la infància, el transport i el benestar dels animals de companyia, entre d’altres. El termini, inicialment previst fins al 16 de maig, es va allargar una setmana per facilitar la participació ciutadana, segons van informar ahir fonts de la corporació ordinenca en un comunicat.
Dotat amb una partida pressupostària de 50.000 euros, aquest procés forma part del quart pressupost participatiu d’Ordino, el segon d’aquest mandat, amb l’objectiu de dinamitzar i posar en valor el patrimoni natural, cultural i paisatgístic dels pobles de Riberamunt. El projecte es dirigeix a tots els residents majors de setze anys i busca fomentar la implicació de veïns, entitats i comerços en la definició col·lectiva del futur del territori de la parròquia.
A partir d’ara, s’obre un període d’anàlisi tècnica i política de les propostes presentades pels ciutadans per part dels responsables del comú. L’equip de la corporació valorarà les propostes d’acord amb criteris de viabilitat, impacte, innovació i sostenibilitat. Les quatre idees amb millor puntuació podran ser presentades públicament, si els seus autors així ho desitgen. Aquestes finalistes passaran després a una fase de votació popular oberta a tota la ciutadania, segons va remarcar el comú.
El projecte guanyador serà impulsat pel comú durant el 2025, mentre que la viabilitat d’executar les propostes restants podrà ser estudiada en el marc del debat de futurs pressupostos comunals.
Amb aquest procés, el comú consolida el seu compromís amb la participació ciutadana i amb el desenvolupament sostenible del territori, mantenint viu l’esperit dels reconeixements com la distinció de reserva de la biosfera (2020).
El projecte
- UNA DESENA DE PROPOSTES DE DINAMITZACIÓ. El comú ha rebut una desena de propostes per dinamitzar els pobles de la vall de Riberamunt en la setmana en què s’ha allargat el procés participatiu.
- PARTIDA PRESSUPOSTÀRIA DE 50.000 EUROS. El quart pressupost participatiu del comú d’Ordino, el segon d’aquest mandat, està dotat amb una partida de 50.000 euros.
- FINAL AMB VOTACIÓ OBERTA ALS CIUTADANS. Les quatre idees amb millor puntuació passaran a una fase de votació en què podran participar tots els ciutadans de la parròquia.