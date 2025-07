Alcobé considera que Canillo pot assumir un creixement de fins a 3.000 habitants més

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, considera que la parròquia pot assumir un creixement d'entre 2.000 i 3.000 habitants més a mitjà termini. Així ho ha explicat en una entrevista al programa Ara Andorra de Cope Catalunya i Andorra, tot matisant que "qui vingui a Canillo pugui viure bé, no malviure". La parròquia ha duplicat la seva població en deu anys, passant de 3.000 a 6.000 residents. Per aquest motiu Alcobé ha insistit en la necessitat d'evitar un creixement descontrolat. "Volem continuar vivint com un poble de muntanya. A Canillo volem créixer amb qualitat, no amb quantitat", ha afirmat.

En l'àmbit residencial, Alcobé ha destacat que la nova llei de pisos turístics "ja està donant resultats", i que alguns apartaments s'han convertit en pisos de lloguer o s'han posat a la venda. El cònsol ha subratllat que la normativa, tot i que estableix límits, incorpora certa flexibilitat per protegir als qui havien fet inversions amb finalitat turística. En aquest sentit, Alcobé ha explicat que "s'ha pogut fer una norma per posar en el mercat apartaments per residents, però amb la salvaguarda que, si no funciona, es pugui mantenir l'ús turístic en alguns casos".

El nou parc natural ocuparà el 60% del territori

El futur parc natural que s'està projectant amb Govern ocuparà prop del 60% de la parròquia, ha esmentat Alcobé. El cònsol ha explicat que es tracta d'una aposta firma per protegir i valorar l'entorn natural, especialment en la zona de la Solana, que inclou espais com la Vall d'Incles, la Coma de Ransòl o la vall del Riu. "Volem fer un parc natural i valorar el territori, però a la vegada protegir-lo. Hem de trobar un equilibri entre la protecció necessària i una explotació turística molt acotada i guiada", ha explicat Alcobé.

El cònsol també ha valorat l'èxit del Pont Tibetà i ha recordat que el comú treballa en un projecte per construir un telefèric que connecti el poble de Canillo amb l'inici del camí cap al pont. "Amb un telefèric podrem optimitzar molt més la despesa i tenir un turista més cuidat i millor transportat", ha explicat Alcobé, recordant que l'accés actual en autocars suposa un cost de 350.000 euros l'any.

Alcobé descarta presentar-se com a cap de Govern

Alcobé ha descartat presentar-se com a candidat a cap de Govern i ha reafirmat el compromís amb la parròquia. "No tinc la vocació personal d'aspirar a ser cap de Govern. Ser cònsol major de Canillo és un premi de final de carrera política", ha dit. També ha deixat clar que se sent "útil i feliç" exercint com a cònsol i que el seu objectiu és centrar-se en el mandat actual.