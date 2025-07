Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Aquest matí ha començat l’enderrocament dels edificis inacabats, un d'ells situat a la dreta de l’entrada de la vall d’Incles, i l'altre a la recta de Canaro, unes estructures que durant dècades han estat motiu de controvèrsia urbanística i paisatgística a la parròquia de Canillo. L’actuació s’emmarca en el pla de recuperació ambiental impulsat pel comú, que busca eliminar construccions obsoletes i integrar l’espai dins de l’entorn natural.

L’edifici ha estat objecte de litigis durant anys. Finalment, el febrer passat, es va signar un conveni amb el comú pel qual els propietaris van desistir del procediment contenciós, van pagar 90.000 euros per cobrir part dels costos de l’enderrocament, valorat en 154.216,16 euros, i van cedir dues moles centenàries de Ransol a la corporació. A canvi, van rebre en permuta un terreny comunal de 1.600 metres quadrats, dels quals 600 són útils.

Pel que fa a la segona una estructura de formigó situada a la recta del Canaro, a la vora de la CG-2, també ha estat enderrocada. En aquest cas, el cost de l’enderrocament és de 93.467,85 euros, que seran assumits inicialment pel comú, però la parcel·la quedarà gravada amb aquest import, de manera que qualsevol futura operació urbanística o venda haurà de satisfer aquest deute més els interessos acumulats.

El cònsol major de Canillo, Jordi Alcobé, ha destacat que aquesta acció com “un dia històric" que posa fi "a una taca a la Vall d'Incles". Alcobé ha agraït a la família propietària l'acord per facilitar l'enderrocament i ha afegit que "pensem que és el pas a seguir i estem segurs que això mai més tornarà a ser possible".

Amb l’enderrocament d’aquesta estructura, es pretén recuperar l’espai i integrar-lo dins de l’entorn de la vall, evitant futurs impactes visuals negatius a una de les zones més emblemàtiques de la parròquia. Els treballs, ha assenyalat "duraran molt pocs dies".