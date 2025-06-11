CANILLO
L’edifici i l’estructura inacabats a Incles estaran enderrocats al juliol
La factura per a la corporació puja a uns 250.000 euros, però els propietaris d’un dels immobles ja van pagar-ne 90.000 al comú per cobrir costos
El comú de Canillo va acordar ahir en sessió de consell adjudicar l’enderroc de dos edificis inacabats a Incles. El primer és una estructura de formigó situada a la recta del Canaro, a la vora de la CG-2, i forma part del paisatge d’aquesta zona des de fa més de 40 anys. El segon el trobem just en arribar a l’entrada de la vall. Els treballs estaran acabats cap al final del mes vinent i tenen un cost de 93.467,85 i 154.216,16 euros, respectivament.
Al febrer els propietaris del bloc d’Incles van signar un conveni amb el comú en què accepten desistir del procediment contenciós viculat a l’edifici i es comprometen a pagar 90.000 euros a la corporació, l’equivalent del cost de l’enderroc. A més, van entregar-li dues moles centenàries situades a Ransol, la del quart i la de Soldevila, i van rebre en permuta un terreny comunal a l’entrada de la vall de 1.600 metres quadrats, de què 600 són útils. Aquesta família també és propietària d’un altre edifici inacabat, situat just al costat del bloc. En aquest cas, disposa de la llicència per acabar les obres.
La resta d'edificis inacabats tenen llicència per enllestir les obres
La parcel·la de la recta del Canaro quedarà gravada. Qualsevol actuació o operació que s’hi vulgui fer comportarà el pagament al comú del cost de l’enderroc més els interessos acumulats, va puntualitzar el cònsol menor, Marc Casal.
Els enderrocs permetran recuperar els espais i integrar-los dins de l’entorn de la vall. “Aquestes actuacions reforcen el compromís de la corporació amb la protecció del paisatge”, va afirmar el cònsol major, Jordi Alcobé. Per la seva part, Casal va apuntar que la resta d’edificis inacabats de la parròquia –n’hi ha un a Meritxell i un altre al Forn– també disposen de la llicència per enllestir els treballs.
Centre del poble
En la sessió també va aprovar-se una partida plurianual –per a l’any 2027– de 2,5 milions d’euros per finançar els treballs d’embelliment de la carretera CG-2 al centre de Canillo. Cal recordar que en el pressupost del 2025 ja s’hi van destinar 500.000 euros per a aquest any i una partida plurianual per al 2026 de tres milions. El termini d’execució de les obres és de 21 mesos. Per tant, tenint en compte algunes setmanes d’aturada a l’hivern, estarien acabades en dos anys.
Casa federico obrirà com a botiga de productes locals
El tram que es vol remodelar comprèn les voravies i places situades entre la rotonda de la carretera de Montaup fins a la rotonda del terreny de l’antic càmping Pla. La filosofia que inspira la reforma impulsada pel comú és donar més protagonisme als vianants i menys als cotxes, amb l’objectiu que el centre esdevingui una zona de passeig i de trobada per als canillencs i els visitants.
D’altra banda, també va aprovar-se un suplement de crèdit de 180.000 euros per a la remodelació d’edificis públics, incloent-hi Casa Federico, l’edifici sociocultural i Cal Metge. El primer obrirà a l’estiu i acollirà una botiga de productes d’alimentació i artesanals d’Andorra i l’Arieja, i un espai per a exposicions. Cal Metge serà la seu de dos serveis nous: l’escola d’art i l’escola de música.
EL COMÚ REDUEIX EL DEUTE A ZERO I ENCARA TÉ DEU MILIONS DE COIXÍ
A més, la corporació s’estalviarà uns 300.000 euros en interessos anuals. Alcobé va afirmar que ahir va ser “un dia històric” per al comú, i va recordar que l’endeutament a final dels anys noranta del segle passat va arribar a multiplicar per quatre la mitjana d’ingressos. “Aquesta mesura reforça la capacitat de gestió i la sostenibilitat financera del comú”, va remarcar Alcobé.
Casal, per la seva banda, va recordar que el comú disposa d’un fons de reserva d’uns tres milions d’euros per afrontar situacions d’emergència. Creat el 2020 arran de la pandèmia, cada any hi destina el 3% dels ingressos.