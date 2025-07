El comú recupera 433.504 euros i tanca els litigis pels edificis de les esquerdes

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Les causes obertes per les esquerdes aparegudes als edificis de l'avinguda Santa Coloma números 28 i 30 per les obres del davant s'han tancat amb un acord extrajudicial "encapçalat pel comú d'Andorra la Vella", segons informa en un comunicat. La corporació destaca que l'acord suposa que el comú recuperarà 433.504 euros de les despeses per la gestió, intervenció tècnica i reallotjament dels veïns.

Les parts implicades en el conflicte han acceptat la distribució dels costos generats pels treballs de detecció, reparació i consolidació dels immobles, que respon a "les responsabilitats de cada part en l'accident", indica el comunicat. El repartiment fixa que els propietaris dels dos edificis esquerdats aportaran mitjançant les companyies d'assegurances el 10% del total, el comú el 15% i un 75% anirà a càrrec de la promotora, la direcció facultativa i la constructora de l'immoble del davant que va provocar les fissures als blocs de pisos.

El comú assenyala que l'acord ha estat fruit de les negociacions amb tots els actors implicats per evitar procediments legals i només està pendent de la signatura d'una de les parts. La corporació exposa que durant les converses s'han tingut en compte els estudis tècnics que van determinar que l'origen dels moviments i les esquerdes del bloc de pisos i l'antic hotel afectats "va ser motivat per una confluència de causes". I esmenta com els principals motius dels problemes "l'excavació de la parcel·la de l'avinguda Santa Coloma 9-15 [davant els immobles afectats], juntament amb filtracions d'aigua potable i residual van agreujar les patologies estructurals existents".

Les parts implicades en els procediments per les demandes creuades han de procedir ara al desestiment formal de totes les accions judicials interposades, el que permetrà continuar els treballs de reparació final que estan en fase d'execució, precisa el comunicat del comú d'Andorra la Vella.