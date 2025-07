Els veïns del número 28 de l’avinguda Santa Coloma d’Andorra la Vella ja poden tornar a casa. Han passat més de tres anys des que van detectar-se les primeres esquerdes a l’immoble i aquesta vegada sembla que el retorn serà definitiu. Dilluns la propietat va entregar les primeres claus als inquilins i ahir el Diari va comprovar in situ que algunes famílies s’hi han instal·lat de nou. S’ha d’acabar de netejar l’edifici i de pintar-ne alguns espais, entre altres treballs menors, però les obres de rehabilitació, iniciades la primavera de l’any passat, estan pràcticament enllestides. “Estic contenta. Per fi sembla que s’acabaran els maldecaps”, va celebrar Ana Tavares, una de les veïnes de l’immoble.

L'edifici es va desallotjar per primera vegada el 16 de febrer del 2023

L’edifici es va desallotjar per primera vegada el 16 de febrer del 2023 per ordre del comú a causa de l’aparició d’esquerdes i moviments a la façana. Els inquilins dels 13 pisos van ser reallotjats en hotels de la parròquia i el taller mecànic situat als baixos va haver d’aturar l’activitat. Les esquerdes detectades el maig del 2022 s’havien eixamplat. Era urgent fer-hi obres per consolidar-ne els fonaments i, per precaució i estalviar més molèsties als veïns, el comú va decidir que calia buidar l’edifici. Els treballs van allargar-se 12 dies i els veïns van tornar a casa el 28 de febrer.

L'immoble del número 28 ha estat en obres des de la primavera del 2024

Les injeccions de resina al subsol no van aconseguir aturar els moviments. Més aviat al contrari. Les esquerdes van fer-se més grosses i se’n van obrir de noves. El 30 d’agost el comú va ordenar que l’edifici es desallotgés per segona vegada. Aquesta vegada no tan sols van haver de fer les maletes els veïns del número 28. Els residents al número 30, l’antic hotel Bellpí, la majoria treballadors temporers, també van haver de deixar les seves habitacions. El desallotjament va afectar 68 persones. L’hotel Bellpí, també ple d’esquerdes, és buit des d’aleshores. Encara no s’hi han fet obres, però una bastida i una xarxa protegeixen els vianants de possibles caigudes d’elements malmesos de la façana.

Assegurança



La corporació va posar dues condicions al retorn dels inquilins: que els propietaris fessin un estudi d’enginyeria estructural dels immobles i, si era necessari, que els rehabilitessin. Al setembre el comú va tornar a encarregar treballs de consolidació del subsol i els fonaments dels dos edificis amb esquerdes. Els treballs de rehabiliació de l’edifici situat al número 28 van començar la primavera del 2024.

Paral·lelament, van iniciar-se les negociacions entre la propietat dels edificis i els responsables de l’obra que s’aixeca al davant, al terreny de l’antic aparcament Giberga, per pactar un repartiment de culpes. L’objectiu de les converses era determinar quin grau de responsabilitat calia atribuir a cadascuna de les parts pel mal estat del subsol i les esquerdes. L’acord, ja tancat, atribueix els problemes als moviments de terres a la promoció encara en obres. El pacte extrajudicial ha permès evitar un judici que hauria estat llarg i feixuc.

El comú va fer-se càrrec dels costos de reallotjament de les famílies del número 28 fins al 30 de juny de l’any passat. Dos mesos abans els havia avisat que deixaria de pagar-los l’habitació d’hotel i que, per tant, havien de trobar un lloc alteratiu on viure. La factura, si hi afegim les obres d’urgència fetes a l’edifici per pròpia iniciativa, s’enfila a mig milió d’euros.

Les condicions del lloguer dels pisos per als veïns es mantindran pràcticament iguals, tot i que el preu s’apujarà una mica –no més de 100 euros– tenint en compte les millores fetes a l’immoble i la inflació. La propietat va recordar en declaracions a aquesta publicació que la despesa feta en l’edifici és “important” i “costarà molts anys d’amortitzar”.