La falta de personal ha ajornat la fi de l’obra del bloc esquerdat

Els veïns de l’edifici d’Andorra la Vella que pateix afectacions en la construcció (escassa solidesa dels fonaments i aparició significativa d’esquerdes) ja tenen una data aproximada i fiable per retornar a casa. Durant el juny de l’any passat es va dir que podrien tornar-hi a final de setembre (una previsió que ràpidament es va demostrar improbable). Més tard, la data de retorn es va fixar al tomb de Nadal, però tampoc es va poder complir. Finalment, els veïns (tretze) podran tornar a casa entre mitjan febrer i principi de març, moment en què les obres de rehabilitació del bloc (el número 28 de l’avinguda Santa Coloma; amb sis plantes que inclouen pisos i estudis) ja hauran acabat. Així ho va confirmar ahir un dels dos copropietaris de l’edifici, Josep Palmitjavila (l’altre copropietari és la seva germana).

“Si haguéssim pogut fer les obres en condicions correctes, hauríem complert la previsió” Josep Palmitjavila, Copropietari de l’edifici

Palmitjavila, però, vol actuar amb prudència i no enganxar-se els dits amb falses esperances: “Informo els llogaters periòdicament de l’estat de l’obra. El dia que puguem saber amb seguretat i antelació –de quinze dies o tres setmanes– que poden tornar els avisaré a tots.” Malgrat tot, el copropietari sí que veu plausible un retorn durant la segona quinzena de febrer. “El constructor, amb tota la bona voluntat, es va comprometre a tenir l’obra acabada per Nadal, però ja vaig dir-li que no ho confirmés.” El principal motiu de l’endarreriment de l’obra ha estat la manca de personal: “D’electricistes, per exemple, no se’n troben. Potser només en treballa un, quan haurien de ser tres o quatre. Tot el sector de la construcció està igual a Andorra. Si haguéssim pogut fer les obres en les condicions correctes sí que hauríem pogut complir la previsió. Però amb aquests problemes de personal...”

“De moment, no en sabem res. Esperem que el retorn sigui al març, però. Cal esperar” Ana Tavares, Veïna afectada

Palmitjavila manté contacte periòdic amb els llogaters: “Quan hi ha una nova informació, els la notifico.” Assenyala que dos veïns no tornaran a l’edifici perquè “han marxat”, però per “altres raons” alienes a l’estat crític de l’edifici: “Cap altre veí m’ha comunicat que deixi el pis; tots tenen els mobles allà.” Pel que fa a la situació provisional dels veïns, durant un primer període se’n va ocupar el comú de la capital, que els va reubicar en altres pisos de lloguer que no havien de pagar; un any després, però, de la sortida forçosa, la corporació va decidir que “ja no es faria càrrec dels lloguers accidentals, però els va ajudar a trobar una nova ubicació”, recorda Palmitjavila.

UN ANY I QUATRE MESOS

Els veïns fa un any i quatre mesos que són fora de casa. El copropietari de l’edifici manifesta que és “el primer interessat que l’obra s’acabi; estic tan preocupat com ells. Me’n faig càrrec”. I subratlla que “la rehabilitació no s’ha aturat mai; la vam començar i l’acabarem”. La demora –reitera Palmitjavila– ha estat causada pel desgavell de la plantilla: “Quan no falta un treballador, en falta un altre. És el problema d’aquest país.”

Ana Tavares, una de les veïnes afectades, va manifestar ahir al Diari que no té cap informació oficial del moment en què podrà tornar a casa. “No en sabem res. Esperem que sigui al març, però.” Tavares parla regularment amb el copropietari i accepta que una rehabilitació com la que s’està duent a terme exigeix temps: “Cal esperar.” Aquesta veïna, però, no es planteja cap altre escenari que no sigui tornar: “Totes les meves coses són allà.” Ara per ara, Palmitjavila demana paciència i confiar en la celeritat de la feina en curs de la constructora (Pallars Construccions).