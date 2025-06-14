Andorra la Vella
Ritmes d'Ambauka per a les famílies al Jambo
La cloenda de la dotzena edició anirà a càrrec de Ramon Mirabet, que actuarà a les 23 hores a la plaça Guillemó.
Aquest dissabte al matí el públic més jove ha pogut gaudir de la proposta familiar programada en el marc del Jambo, el concert d'Ambauka, que ha tingut lloc a l'espai avinguda Meritxell, 10. El Jambo Kids ofereix cada any en el marc del festival una proposta per al públic familiar que sol tenir molt bona acollida tal com s'ha demostrat en l'actuació d'aquest dissabte. La música continuarà aquesta tarda i nit de dissabte omplint els diferents espais del centre històric d'Andorra la Vella. La cloenda d'aquesta dotzena edició anirà a càrrec de Ramon Mirabet, que actuarà a les 23 hores a la plaça Guillemó.
