REPORTATGE
Un racó per a cada sonoritat
La traca final del Jambo arriba avui al vespre amb un programa en què artistes consolidats, com Ramon Mirabet, conviuen amb autèntiques revelacions, com Ypnosi.
El concert de Ramon Mirabet serà, avui a les onze de la nit a l’escenari de la plaça Guillemó d’Andorra la Vella, una de les cites ineludibles de l’última jornada del Jambo Street Music. El cantautor de Sant Feliu de Llobregat, format com a músic als carrers de les principals capitals europees, hi presentarà el seu nou disc, V, en què trobem cançons en anglès, espanyol i, per primera vegada a la seva carrera, català.
El programa del festival no acaba aquí. El Jambo convida a passejar amunt i avall pel centre històric de la capital per descobrir-hi les perles musicals que els organitzadors hi han amagat. L’escenari de l’aparcament de l’avinguda Meritxell, número 10, acollirà a un quart d’onze de la nit una de les veus més destacades del soul català, OKDW. Hi interpretarà les cançons ballables del seu darrer treball, 08880.
Un dels grups revelació del festival és Ypnosi. Amb una sonoritat que reinventa el rock i el funk més psicodèlic i una posada en escena teatral, la banda barcelonina actuarà a la Rambla Molines –el pont que uneix la plaça Príncep Benlloch amb la plaça del Poble– a dos quarts de deu.
Consagrats
El Jambo també sol fer espai per als artistes més consagrats. Si ahir al vespre la banda andorrana V Columna va acomiadar-se a la plaça Guillemó després de 40 anys de trajectòria, avui a les deu a la placeta Sant Esteve el guitarrista i cantautor nord-americà resident a Madrid David Burnett, un dels noms més destacats del folk modern, repassarà un repertori en què ressonen elements del country, el blues i el jazz.
Després de més d’una dècada –aquests dies celebrem la 12a edició del festival– pot afirmar-se que el Jambo està plenament consolidat. Per celebrar tants anys de música i la seva vocació d’aparador per al talent local, el certamen ha convidat als escenaris del centre històric una bona representació dels artistes del país. Avui es podrà escoltar Rokyo (a les sis al Cap del Carrer), Black&White Digital (tot seguit al mateix espai), Isolda (a les vuit a la placeta Sant Esteve), Waver (a les sis a la Rambla Molines), Humo (avui a les deu de la nit al Cap del Carrer) i l’Andorra Gospel Cor (a les sis a la placeta Sant Esteve). Ahir van tocar Patxi Leiva, Manuel Fernández, Furgas, Messing at 4 i Zèfir Duo.
Als artistes del país, cal sumar-hi els discjòqueis locals, que ja s’han consolidat com la referència imprescindible per allargar la festa al Jambo: Richy Vuelcom, Helder Barroso, Tom Cornella, Chico D, Granda, John Holt i Oscar Vega.
El Jambo és un punt de trobada per a la cultura i la creativitat i una plataforma de difusió per a les noves generacions d’artistes. Fidel a la seva voluntat pedagògica, el festival, com és habitual, també ha pensat aquest any en els més petits. Avui a les dotze del migdia l’aparcament Meritxell, 10, acollirà un espectacle-concert per al públic infantil amb el grup Ambauka. La música arriba a tothom.